Les taux de crédit immobilier semblent marquer le pas, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains mois ?

Un nouveau tournant pour le secteur immobilier ? Depuis quelques semaines, la dynamique de baisse des taux des crédits immobiliers, dont la moyenne est passée de 4,5% à 3,3% depuis un an, marque un coup d'arrêt. Certains établissements remontent même légèrement leurs taux.

C'est une sorte d'effet domino. Avec la crise budgétaire, les taux d'emprunts des obligations d'État française sur les marchés financiers augmentent. Une hausse qui se répercute sur les banques. Elles aussi empruntent sur les marchés.

"C'est un ajustement haussier, pas une hausse durable"

Résultat, certaines ont été contraintes de remonter légèrement leur offre de taux, plus 0,1% voire plus 0,2% au maximum. Mais rien d'alarmant pour les acheteurs, tout juste un soubresaut en pleine phase de stabilisation, explique Maël Bernier, porte-parole de Meilleurs Taux immobiliers.

"Il ne faut surtout pas céder à la panique. C'est un ajustement haussier, pas une hausse durable. On va plutôt vers une phase de stabilisation. Il ne faut pas non plus s'attendre à avoir des taux à 2 % dans six mois". Avec des taux stables à moyen terme, inutile d'attendre de concrétiser votre projet.

"C'est le bon moment pour acheter", selon Sophie Ho-Tong, directrice générale adjointe de Finance Conseil. "2025, c'est vraiment l'année de stabilisation du marché, il y aura des fluctuations mais on se situera toujours entre 3 et 3,4%". Hors assurance, au taux moyen actuel, il faut débourser environ 850 euros par mois pour financer un emprunt de 150.000 euros sur 20 ans.