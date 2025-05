Cyril Hanouna - Vidéo virale d'Emmanuel et Brigitte Macron : «Depuis le début, ils sont épiés, harcelés, commentés, insultés»

À leur arrivée à Hanoï, au Vietnam, le couple présidentiel a été filmé à la sortie de son avion et Emmanuel Macron semble bousculé par sa compagne. En fin de journée, le président a démenti tout conflit avec son épouse. Pour Géraldine Maillet, chroniqueuse, de l'émission "On marche sur la tête", la vie du couple présidentiel est beaucoup trop épiée.

Des images tournées sur le tarmac d'Hanoï par l'agence américaine Associated Press ont fait grand bruit à travers le monde. On y voit la silhouette d'Emmanuel Macron qui apparaît, encore, à l'intérieur de l'avion présidentiel. À ce moment précis, les deux bras de Brigitte Macron surgissent, sans qu'on puisse la voir en entier, et elle porte vivement les deux mains au visage du président dans ce qui peut ressembler à une petite bousculade. Le chef de l'État semble surpris, a un mouvement de recul, mais se tourne rapidement pour faire un salut vers l'extérieur.

Le couple présidentiel s'engage ensuite sur l'escalier, Emmanuel Macron tend son bras à son épouse comme il en a l'habitude, mais elle ne le saisit pas. En fin de journée à Hanoï, Emmanuel Macron a répondu lui-même aux questions des journalistes. Sur la vidéo, "nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse".

Et cela "devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories", a déploré le chef de l'État. "Depuis le début, ils sont épiés, harcelés, commentés, insultés. Les shitstorms (critiques répétés et acerbes) reçus par Brigitte Macron depuis des années, c'est infâme, c'est immonde", a dénoncé Géraldine Maillet, chroniqueuse régulière de l'émission On marche sur la tête.

