Toulouse : un ancien responsable du fisc jugé pour corruption

Un ancien responsable des impôts et son épouse comparaissent vendredi pour corruption et prise illégale d’intérêt. Alors qu’ils étaient encore en fonction, ils sont accusés d'avoir délibérément prévenu des amis que leur entreprise allait faire l’objet d’un contrôle fiscal.

Des échanges de SMS et un ton amical

Quand, fin 2018, les inspecteurs des impôts enquêtent sur une fraude massive sur plusieurs restaurants du centre-ville de Toulouse, ils ont la surprise de tomber sur des échanges de mails et de textos entre un restaurateur et leur propre patron Marc Menvielle, alors directeur départemental adjoint du pole fiscal. Le ton est amical, les interlocuteurs se tutoient. Les inspecteurs soupçonnent alors leur supérieur et son épouse, elle aussi haut fonctionnaire des impôts, d’avoir prévenu le chef d’un établissement où ils avaient leurs habitudes de l’imminence d’un contrôle.

Ils auraient avantagé un ami expert-comptable

Pour l’avocat du couple, maître Laurent Boguet, rien ne permet de l’affirmer. "Ils n’ont jamais fourni le moindre renseignement sur le calendrier de la procédure fiscale qui était menée à l’encontre de ce restaurateur. Il appartiendra à la justice d’établir si un administrateur des finances publiques, qui éprouve, comme tout un chacun, le besoin d’aller se restaurer tous les midis, parfois en compagnie de son épouse, à la possibilité ou pas d’entretenir des relations d’estime, et non pas des relations amicales, avec le restaurateur en question", a-t-il développé au micro d’Europe 1.

L’enquête révèle également qu’ils auraient avantagé un ami expert-comptable lors d’un contrôle fiscal. La défense elle dénonce une enquête à charge et va demander dès le début de l’audience vendredi l’ouverture d’une information judiciaire.