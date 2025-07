Pascal Praud et vous - Violences dans la société : «Je crois en la dissuasion de la peine effectuée», assure Georges Fenech

Lors de la victoire du PSG en Ligue des champions, le 31 mai dernier, la ville de Paris a été marquée par de nombreux débordements et des actes de violences. Face à cette ultraviolence, la population réclame des peines plus dissuasives. Mais pour Georges Fenech, magistrat, il faut croire "en la dissuasion de la peine effectuée".

Faut-il durcir les peines ? Ce jeudi matin, sur Europe 1 et CNews, Philippe Jean-Louis est revenu sur le drame qui a touché sa famille le soir de la victoire du PSG en Ligue des champions, le 31 mai dernier. Dans la nuit, des individus se sont introduits à leur domicile alors que sa femme et sa fille était présentes. Les deux ont été victimes d'une homejacking terrifiant. C'est pourquoi Philippe Jean-Louis, est venu témoigner ce jeudi, afin de dénoncer ces actes et donner des nouvelles de sa famille.

Mais, selon Pascal Praud, les cambrioleurs ne risquent que "deux ans" pour ce genre de délit et mériteraient des peines beaucoup plus dissuasives. Invité à réagir dans l'émission Pascal Praud et vous, le magistrat Georges Fenech assure croire en "la dissuasion de la peine effectuée". "Celui qui est sûr qu'il va exécuter sa peine, je peux vous assurer que c'est dissuasif", souligne-t-il.