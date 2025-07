SONDAGE - 92% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants.

Selon les résultats d’un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du dimanche, publié ce vendredi, 92% des Français estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. Dans le détail, les sympathisants des Républicains sont les plus favorables, devant ceux du Rassemblement national et de Renaissance.

Faut-il que la justice se montre plus sévère envers les délinquants ? C’est ce que pense une large majorité de Français, d’après un sondage de CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, publié ce vendredi 4 juillet. Dans le détail, 92% des personnes interrogées répondent "oui", un chiffre en progression par rapport au même sondage réalisé en juillet 2024, où ils étaient 87% à exprimer cet avis.

Les femmes sont légèrement plus nombreuses (93%) que les hommes (90%) à juger la justice trop indulgente à l’égard des délinquants. Si cette opinion est majoritairement partagée dans toutes les classes d’âge, elle est encore plus marquée chez les plus jeunes : 98% des 18-24 ans souhaitent une justice plus stricte, contre 91% chez les 50-64 ans. Les 25-34 ans sont 92% à le penser, tandis que les 65 ans et plus atteignent 89%.

La droite quasiment unanime

Sur le plan politique, les électeurs de droite se distinguent par leur quasi-unanimité : 100% des sympathisants des Républicains et 98% de ceux du Rassemblement national demandent une justice plus sévère. Du côté de la majorité présidentielle, 91% partagent également cet avis.

La gauche est aussi sur la même longueur d'onde. 83% des sympathisants du Parti socialiste souhaitent une justice plus sévère, quand ils sont 81% chez les Ecologistes et 80% parmi les électeurs de La France insoumise à demander ce durcissement. Les catégories socio-professionnelles affichent elles aussi un large soutien à une justice plus stricte : 95% chez les CSP-, 89% chez les CSP+ et 91% chez les inactifs.

Une hausse des actes de délinquance en 2024

Cette exigence de sévérité s’inscrit dans un contexte d’augmentation des indicateurs de la délinquance. Selon une étude du ministère de l’Intérieur, datant de février dernier, les coups et blessures volontaires, y compris dans le cadre familial, ont augmenté de 1% en 2024. L’usage de stupéfiants a bondi de 10% et les violences sexuelles de 7%. Un constat qui alimente probablement ce désir de fermeté chez une large majorité de Français.

*Échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant, après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.