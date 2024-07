Terrasse percutée par une voiture à Paris : le conducteur interpellé et placé en garde à vue

Le conducteur de la voiture qui a percuté la terrasse d'un bar mercredi à Paris, faisant un mort et six blessés, a été interpellé et placé en garde à vue, a indiqué le parquet. Il a été placé en garde à vue pour "homicide involontaire, blessures involontaires par conducteur et mise en danger", a précisé le parquet. L'enquête a été confiée au Service du Traitement Judiciaire des Accidents (STJA).

Un passager de la voiture avait lui été arrêté juste après l'accident. Il était positif aux stupéfiants et à l'alcool, selon une source proche du dossier. Le véhicule, une Toyota de couleur sombre, était toujours à l'entrée du bar, le capot totalement plié, a constaté un journaliste de l'AFP. Une bâche rouge et or à été dressée devant la terrasse, masquant les tables et la voiture. Parmi les six blessés, trois se trouvent en urgence absolue

La thèse de l'attentat écartée pour l'heure

Au moins quatre camions de pompiers se trouvaient aussi à proximité et des militaires du dispositif Sentinelle étaient en faction sur la place Gambetta, à proximité. Les policiers se sont notamment assurés qu'il n'y avait pas d'explosifs dans le véhicule, a précisé à la presse le maire du XXe arrondissement, Eric Pliez, à proximité du lieu du drame.

Si la thèse de l'attentat était écartée mercredi soir par les enquêteurs, ce drame rappelle les attaques du 13 novembre 2015, dont certaines avaient visé des terrasses de l'est parisien. Ces faits interviennent à moins de dix jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, pour lesquels quelque 35.000 policiers et gendarmes et 18.000 militaires français seront mobilisés en moyenne chaque jour. A partir de jeudi, dès 5h, et jusqu'au 26 juillet, le périmètre de sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) sera activé à Paris aux abords des quais de Seine, en vue de la cérémonie d'ouverture des JO-2024.