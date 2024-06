Eure-et-Loir : sept morts dans un accident de la route près de Chartres

Sept personnes ont été tuées, et deux autres blessées dont l'une grièvement, dans un accident de la circulation survenu mardi en début de soirée près de Chartres, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture d'Eure-et-Loir. Cinq jeunes de 19 à 20 ans ont péri dans l'incendie de leur véhicule et un couple de 90 et 85 ans a été tué dans le choc, qui a impliqué trois véhicules peu avant 19h00 sur la RD 921 à Bailleau-le-Pin, a indiqué à l'AFP Fédéric Blanc, directeur de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir.

"Un premier véhicule qui circulait dans le sens Illiers-Combray - Chartres, dans lequel se trouvait cinq jeunes, a percuté un autre véhicule qui circulait en sens inverse, dans lequel se trouvait le couple de personnes âgées", a précisé M. Blanc. "Le premier véhicule est ensuite entré en collision avec un troisième véhicule qui arrivait également en sens inverse. Le premier véhicule s'est embrasé. Les cinq occupants ont péri dans l'incendie", a ajouté le directeur de cabinet.

Dans le troisième véhicule, une femme de 23 ans et un homme de 21 ans ont été blessés, dont l'un grièvement. Ils ont été transportés au centre hospitalier de Chartres. La circulation a été totalement coupée sur cet axe secondaire pour permettre les opérations de secours.