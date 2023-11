Attentats du 13-Novembre : un jardin mémoriel ouvrira en 2025 pour commémorer les 10 ans des attaques

Le Bataclan, les terrasses des cafés, le Stade de France... Il y a 8 ans déjà, 130 personnes trouvaient la mort à Paris et Saint-Denis lors des attentats du 13-Novembre 2015. Et en mémoire des victimes, un jardin mémoriel ouvrira à Paris en 2025 derrière l’hôtel de ville pour commémorer les 10 ans de ces attaques terroristes.

Six parcelles, six lieux ciblés par les terroristes

Une partie du projet est déjà visible dans le Bois de Vincennes, au milieu de l’immense prairie de l’école de jardinier de la ville de Paris. C'est à l’École Du Breuil, où Europe 1 s'est rendue, qu’un prototype de 80 m² de ce futur jardin mémoriel a été installé. Cette petite parcelle est en fait une "parcelle test" sur laquelle des élèves de CAP et de première en Bac Pro de l’École du Breuil ont pu travailler avec déjà des premiers résultats. La parcelle est d'ailleurs ouverte au public et il est possible de s'y rendre.

"Au bout de deux mois après les premières plantations, tout pousse très bien. On verra dans le temps, parce que l'idée, c'est d'avoir un retour sur plusieurs saisons, sur au moins quatre saisons", explique le directeur de l'établissement Léon Garex au micro d'Europe 1. Pour lui, "ça rappelle aussi la dimension mémorielle d'un espace comme celui-là, avec de grands blocs de granit qui viennent de Bretagne sur lesquels seront inscrits ensuite les noms des victimes, lieu par lieu". "Là, on accueille une tranche qui correspond au secteur du Stade de France à Saint-Denis", ajoute-t-il.

Puisque la version finale de ce jardin mémoriel, conçu par l'agence Wagon Landscaping, sera composé de six parcelles pour faire écho aux six lieux ciblés par les terroristes du 13-Novembre 2015. Et les Français pourront donc aller se recueillir dans cet espace en 2025 place Saint-Gervais derrière l'hôtel de ville de Paris.