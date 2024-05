JO de Paris : quels justificatifs faut-il fournir pour obtenir le QR code ?

Un sésame pour les touristes et Parisiens qui seront dans la capitale pendant les Jeux olympiques. Depuis quelques jours, il est possible de s'inscrire en ligne pour obtenir le fameux "Pass Jeux" qui permettra de circuler dans certaines zones de Paris, situées autour de la Seine. La demande se fait sur le site pass-jeux.gouv.fr. Le périmètre de sécurité sera actif du 18 au 26 juillet prochain, jour de la cérémonie d'ouverture. Deux zones seront instaurées : une première, grise, qui constituera le périmètre de protection antiterroriste (SILT) et une seconde, rouge.

Concrètement, dans la zone grise (SILT), le laissez-passer numérique sera obligatoire pour tous les piétons et cyclistes. L'accès aux véhicules sera interdit, sauf dans quelques exceptions et sous réserve de l'obtention du "pass Jeux". Dans la zone rouge, les piétons et cyclistes pourront circuler librement. Les véhicules motorisés pourront y accéder uniquement sur dérogation : dans ce cas, il faudra également présenter un "pass Jeux". Le périmètre sera par ailleurs élargi le 26 juillet à partir de 13 heures, pour la cérémonie d'ouverture.

© Préfecture de police de Paris

Des justificatifs différents en fonction du motif

Alors, quels sont les documents nécessaires pour obtenir ce fameux "pass Jeux", présenté sous forme de QR code ? Avant toute chose, vous pouvez vérifier si l'une des adresses à laquelle vous devrez vous rendre est soumise à un périmètre de sécurité. Pour cela, il suffit de consulter la carte interactive du site Anticiperlesjeux.gouv.fr.

Si c'est le cas, il faudra alors préparer sa demande. Pour tous, plusieurs informations et documents seront demandés : le nom et prénom, la date et lieu de naissance, une adresse mail, une adresse postale, la copie d'un justificatif d'identité (carte identité, passeport, permis de conduire...), et une photo d'identité.

Dans le cadre d'un laissez-passer pour un véhicule, il faudra également fournir l'immatriculation et la carte grise du véhicule concerné.

Quels documents pour les résidents ?

Selon le motif de déplacement dans les périmètres, des justificatifs précis sont demandés. Pour les Parisiens qui résident dans ces zones, un justificatif de domicile est nécessaire, comme une facture de téléphone, d'internet, d'électricité de moins de trois mois, un titre de propriété, une quittance de loyer, un bail ou encore une attestation d'assurance en cours de validité...

Les touristes qui logent dans le périmètre devront présenter un justificatif d'hébergement temporaire, comme une confirmation de réservation de l'hôtel ou du logement loué, avec les dates de location précises, ou une attestation sur l'honneur en cas d'hébergement chez un particulier.

Quels justificatifs pour les travailleurs ?

Pour les travailleurs, un justificatif employeur ou de mission sera nécessaire : il peut s'agir du contrat de travail, d'une lettre de mission, d'un contrat de soin ou d'une attestation employeur avec la mention de l'employeur et de l'adresse d'exercice de l'activité dans le périmètre. Une carte professionnelle peut également servir de justificatif.

Et pour ceux de passage dans le périmètre de sécurité pour aller au musée ou à un rendez-vous ?

Pour les personnes qui seront en visite dans la zone, que ce soit pour se rendre dans un lieu culturel ou à un rendez-vous médical par exemple, il faut également un justificatif. Ceux qui ont réservé un musée, un restaurant, un spectacle... pourront obtenir leur laisser-passez en présentant la confirmation de leur réservation. Il en est de même pour ceux qui se rendent dans le périmètre pour un rendez-vous médical, administratif, juridique... Enfin, ceux qui rendent visite à une personne résidant dans le périmètre doivent lui demander une attestation. Cela permettra d'obtenir le QR code.

Enfin, ceux qui possèdent un parking privé dans la zone devront présenter leur contrat de location, leur titre de propriété ou une attestation employeur... pour obtenir leur "pass Jeux".

À noter que les enfants de moins de 13 ans n'auront pas besoin de laissez-passer numérique. Pour tous les autres, le QR code pourra être présenté aux forces de l'ordre sur leur téléphone ou en version papier.