Qui est Jean-Pierre Maldera, caïd du banditisme grenoblois, abattu dans une fusillade sur l'autoroute A41 ?

Une ancienne figure du banditisme grenoblois, Jean-Pierre Maldera, a été tué mercredi matin dans une fusillade survenue sur l'autoroute A41 près de Grenoble, a indiqué le parquet de Grenoble. Pendant des années, Jean-Pierre et son frère Robert Maldera, disparu depuis 2015, avaient fait la Une des pages faits divers.

Un "grand nom du banditisme" grenoblois. L’homme abattu dans une fusillade sur l'autoroute A41 à Grenoble ce mercredi 12 mars est Jean-Pierre Maldera, l'un des "parrains" du milieu italo-grenoblois des années 80 ayant longtemps régné en maître sur la ville, avec son frère Robert Maldera, mystérieusement disparu depuis 2015, selon une source proche du dossier à l'AFP.

Les frères Maldera

Pendant des années, Robert et Jean-Pierre Maldera avaient fait la Une des pages faits divers. Jean-Pierre, âgé de 71 ans, avait été condamné dans les années 80 pour proxénétisme. Surnommé "Il Pazzo", le fou en italien, Robert, son frère, avait lui aussi été dans le viseur de la justice pour une affaire “d'extorsion de fonds en bande organisée, de proxénétisme et de blanchiment d'argent" en 2004, impliqué avec Jean-Pierre, comme l’indiquent nos confrères du Dauphiné Libéré.

Cité dans les règlements de comptes les plus sanglants, Robert était d'ailleurs présenté comme le "parrain de Grenoble" par les forces de l’ordre. Il y a maintenant 10 ans, en septembre 2015, il quittait sa maison à Meylan pour se rendre à un rendez-vous dans la banlieue de la ville et depuis l’homme n’a plus jamais donné de signe de vie. Même si son corps n’a jamais été retrouvé, trois personnes avaient été mises en examen et écrouées pour "meurtre en bande organisée" et "association de malfaiteurs".

Aujourd’hui, c’est Jean-Pierre qui perd la vie dans une fusillade survenue entre les occupants de deux véhicules sur l'autoroute A41 entre Grenoble et Chambéry ce mercredi 12 mars. Si une enquête est en cours, la piste d'un règlement de comptes n'est pas éloignée.