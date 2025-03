Un mort dans une fusillade sur l'A41 près de Grenoble

Une personne est décédée mercredi matin dans une fusillade survenue entre les occupants de deux véhicules sur l'autoroute A41 entre Grenoble et Chambéry.

Une personne est décédée mercredi matin dans une fusillade survenue entre les occupants de deux véhicules sur l'autoroute A41 près de Grenoble, a-t-on appris de sources concordantes.

Cette fusillade a eu lieu vers 10H30 au niveau de Meylan, dans le sens Grenoble-Chambéry, et l'intervention des forces de l'ordre et de secours est toujours en cours en fin de matinée, a indiqué à l'AFP la préfecture, confirmant une information du Dauphiné. Une personne visée par les tirs est décédée des suites de ses blessures, selon les pompiers et le procureur par intérim François Touret de Coucy, qui a indiqué s'être rendu sur place.

Un homme pris pour cible par les tireurs

Les échanges de coups de feu ont eu lieu entre les occupants de deux véhicules, selon une source proche du dossier à l'AFP. Selon le Dauphiné Libéré, un homme au volant d'une BMW a été pris pour cible par les tireurs qui le poursuivaient au volant d'une autre voiture, une Mégane RS volée retrouvée incendiée peu après à quelques kilomètres au niveau de la ville de Saint-Martin-d'Hères, limitrophe de Grenoble.

La circulation sur l'A41 a été interrompue dans le sens Grenoble-Chambéry, avec sortie obligatoire à Meylan, et perturbée dans le sens inverse avec sortie 25 obligatoire à Montbonnot.