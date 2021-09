Procès des attentats du 13-Novembre : "On a réussi à avancer"

REPORTAGE

Vingt personnes sont renvoyées devant la cour d'assises spéciale de Paris pour être jugées à partir du 8 septembre pour les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Quatorze accusés seront présents : onze sont détenus et prendront place dans le box des accusés, trois comparaîtront libres et les six autres, dont cinq présumés morts, seront jugés par défaut. Un procès hors-norme par le nombre de parties civiles (près de 1800), sa charge émotionnelle et sa durée. Et dans les quartiers de la capitale, le souvenir est encore bien présent.

"La mémoire a fait son travail de sélection"

Pour trouver des traces de ce qu'il s'est passé, il faut lever les yeux attentivement ou bien fouiller derrière un parterre de fleurs. Là, gravé sur des stèles, apparaissent les noms des victimes Mais Yohan, client du Petit Cambodge avoue ne plus y prêter attention. "Au début, c'était très présent mais avec le temps on s'habitue à voir la stèle. C'est la preuve qu'on a réussi à avancer", assure-t-il. Attablée au Carillon, Camille était présente quelques minutes avant les attentats. Elle a refusé de quitter le quartier et commence à tourner la page six ans après. "Ça reste un souvenir qui est là mais qui à la fois n'est pas présent dans notre esprit. C'est le principe de la mémoire qui fait son travail de sélection et on reprend notre vie", explique-t-elle à son tour.

Ce ne sont finalement que les visiteurs occasionnels qui admettent ressentir un frisson. Clémence justement, est venue spécialement accompagnée de sa fille de 11 ans. Un déjeuner pour entretenir la mémoire. "Ma fille ne savait pas que c'était un restaurant où avaient eu lieu les attentats donc je lui ai expliqué. Parce que l'on n'a pas peur, parce que l'on a la chance de pouvoir aller en terrasse, d'être à Paris. Et pour que le lieu continue de vivre. La vie tous les jours de l'année et rien d'autre. Tous les jours, sauf à chaque anniversaire du 13-Novembre où de l'aveu d'un cafetier, l'ambiance reste pesante.