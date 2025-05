Nouvelle-Calédonie : un trafic de cocaïne d'une « ampleur inédite » découvert

Après plusieurs mois d'enquête, le parquet de Nouméa a annoncé ce vendredi qu'un réseau de trafic de cocaïne d'une "ampleur inédite" avait été démantelé suite à une opération d'interpellations. Dix personnes sont soupçonnées d'être liées à ce trafic et vont être jugées en juillet.

Un réseau de trafic de cocaïne d'une "ampleur inédite" en Nouvelle-Calédonie a été démantelé et dix personnes soupçonnées d'être liées à ce trafic vont être jugées en juillet, a annoncé vendredi le parquet de Nouméa.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Une opération d'interpellations a été lancée lundi" après plusieurs mois d'une enquête menée conjointement par la police et la gendarmerie, a annoncé dans un communiqué Hélène Gaudet, procureure adjointe du tribunal de Nouméa.

À lire aussi Cryptomonnaies : de multiples enlèvements pour un même commanditaire ?

"La cocaïne, issue de ballots en perdition, dérivait au large de l'île des Pins (au sud-est de Basse Terre) avant d'être récupérée par certains habitants", a-t-elle détaillé. "Lors de sa découverte, elle était conditionnée en pains d'un peu plus d'un kilo chacun."

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

42 kg de cocaïne découvert

Les perquisitions, effectuées à la fois sur l'île des Pins et à Nouméa, ont permis selon le parquet la saisie de plus de 42 kg de cocaïne, ainsi que près d'un kilo de cannabis et 2,8 millions de francs Pacifique (environ 23.500 euros). "Les investigations ont ciblé tant les collecteurs-revendeurs que les acquéreurs s'étant fourni en grosse quantité", a fait savoir la procureure adjointe.

Dix personnes seront jugées le 22 juillet, a-t-elle ajouté. Cinq d'entre elles ont été placées en détention provisoire en attente du jugement et deux sous contrôle judiciaire.