Normandie : un trafic de cocaïne par voie maritime démantelé, 800 kilos saisis

Le procureur de la République de Rennes a annoncé le démantèlement d'un réseau d'importation de cocaïne par bateau. Dans la nuit du 3 au 4 avril, "800 kg de cocaïne sont découverts à bord d'une embarcation", un cargo parti du Brésil et qui devait rejoindre Amsterdam.

Un réseau d'importation de cocaïne par bateau a été démantelé et 800 kilos de cette drogue saisis à bord d'une embarcation avant que les ballots de drogue soient largués en mer, a annoncé vendredi le procureur de la République de Rennes, qui salue une "première en France".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans la nuit du 3 au 4 avril, "une vaste opération de police judiciaire a été déclenchée dans les départements du Calvados et de la Seine-Maritime sous l'autorité d'une juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes pour interpeller en flagrant délit les auteurs d'une importation de produits stupéfiants (cocaïne) par 'drop-off'", a détaillé Frédéric Teillet dans un communiqué.

Un mode opératoire "caractéristique des groupes criminels organisés les plus aguerris"

Le "drop-off" consiste à larguer des ballots de drogue en haute mer, qui sont récupérés ensuite par des petits bateaux de pêche. Ce mode opératoire est "caractéristique des groupes criminels organisés les plus aguerris", selon le magistrat. Au cours de cette opération, qui a mobilisé une centaine de policiers, "800 kg de cocaïne sont découverts à bord d'une embarcation", un cargo parti du Brésil et qui devait rejoindre Amsterdam, selon ce communiqué. Le cargo a été dérouté vers le port de Dunkerque et l'ensemble de l'équipage, 22 marins d'origine philippine, placé en garde à vue.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Les douanes ont saisi plus de 110 tonnes de drogues en France en 2024

Parallèlement, huit personnes, six hommes dont trois marins-pêcheurs et deux femmes, ont été interpellées à Tancarville, le Havre et Ouistreham. Parmi ces personnes, nées entre 1976 et 1999, vivant dans le Calvados et en Seine-Maritime, se trouve "un ressortissant albanais", a précisé le procureur.

"Certains ont des casiers judiciaires liés à des infractions de pêche, d'autres des condamnations pour vols aggravés, violences ou trafic de produits stupéfiants", a-t-il ajouté. "Les auditions en garde à vue se poursuivent auprès des services de police judiciaire", a fait savoir Frédéric Teillet, qui souligne que cette opération est le fruit d'investigations menées pendant 18 mois.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Cette opération exceptionnelle est une première en France par le mode opératoire mis à jour et inédite par le déploiement des moyens de l'ensemble des forces de sécurité intérieures françaises", a fait valoir le procureur. Elle a permis de "matérialiser pour la première fois une importation massive de cocaïne via la technique du drop-off, qui ne se traduisait jusqu'alors que par des échouages massifs de marchandise perdue sur les plages".