Mort de Nahel : rugby à XIII, connu de la justice... Que sait-on de l'adolescent tué à Nanterre ?

Le drame suscite colère, émotion et indignation depuis un peu plus de 24 heures. Mardi matin, à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, un jeune homme de 17 ans a été abattu par un policier après un refus d'obtempérer. Il se trouvait au volant d'une Mercedes AMG de location et avait tenté de se soustraire au contrôle des forces de l'ordre. Sa mort a été suivie d'une nuit de violences à Nanterre mais également dans plusieurs communes limitrophes et même jusqu'à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines où une annexe de la mairie a été incendiée. Ce mercredi, le président Emmanuel Macron a appelé à l'apaisement et assuré que "rien ne [justifiait] la mort d'un jeune".

Une scolarité chaotique

Un adolescent qui, selon les informations d'Europe 1, était déjà connu des services de justice pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires. Il avait été interpellé à cinq reprises pour des refus d'obtempérer entre 2021 et 2023. Le dernier épisode remonte au week-end dernier où il avait été placé en garde à vue. Dans le passé il avait également eu maille à partir avec la police et la justice pour des faits de droit commun. Sur le plateau de C à vous sur France 5, les avocats de la famille de Nahel ont confirmé que le jeune homme était connu des services de justice mais ont assuré que son casier judiciaire était vierge.

En parallèle, la scolarité de Nahel présentait un caractère pour le moins chaotique. Comme l'a confirmé l'établissement auprès d'Europe 1, l'adolescent avait été brièvement scolarisé au lycée Louis-Blériot de Suresnes à quelques minutes de son domicile. Il y a suivi les cours pendant quelques mois avant d'abandonner. Selon Le Parisien, Nahel était fils unique et vivait avec sa mère dans le quartier du Vieux-Pont à Nanterre. Cette dernière a d'ailleurs appelé à une marche blanche jeudi à 14 heures devant la préfecture des Hauts-de-Seine, tout près des lieux du tir mortel.

Joueur de rugby à XIII

L'adolescent pratiquait également le rugby à XIII au sein des Pirates de Nanterre, comme le confirme à Europe 1 Jeff Puech, président de l’association Ovale Citoyen qui accompagnait cette structure associative. "On monte des séances de sport de façon inconditionnelle et gratuite pour les jeunes de quartier, les personnes qui sortent de prison, les réfugiés, la communauté LGBT etc. Et derrière, on leur propose de l'insertion professionnelle", précise Jeff Puech. Sur Facebook, le club dit vouloir conserver le silence et "laisser le soin à la justice de faire son travail".

Dans les colonnes du Parisien, Jeff Puech décrit un adolescent "qui avait la volonté de s’insérer socialement et professionnellement, pas un gamin qui vivait du deal ou se complaisait dans la petite délinquance" et salue l'attitude "toujours exemplaire" du jeune homme.

Bien que décédé, Nahel fait l'objet d'une enquête pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide sur des policiers. Raison pour laquelle les avocats de la famille ont décidé de porter plainte contre le parquet de Nanterre pour "faux en écriture publique", considérant que les forces de l'ordre n'étaient pas confrontées au moindre danger. Une autre plainte, visant cette fois le policier incriminé pour homicide volontaire, a également été déposée.