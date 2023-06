Refus d'obtempérer à Nanterre : l'avocat de la famille du jeune conducteur tué va porter plainte

La famille du jeune Naël, l'adolescent de 17 ans tué mardi matin à Nanterre dans les Hauts-de-Seine par un policier après un refus d'obtempérer, va porter plainte, a annoncé son avocat Me Yassine Bouzrou sur BFMTV. Une plainte va être déposée pour homicide volontaire et une autre pour faux en écriture publique, car "les policiers ont menti en affirmant que le véhicule du jeune Naël avait tenté de les percuter et de commettre un homicide sur leur personne, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo", a dénoncé Me Bouzrou.

Une enquête, confiée au commissariat de Nanterre et à la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, a indiqué le parquet, contacté par l'AFP. Une autre enquête, ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, a été confiée à l'IGPN (Inspection générale de la police nationale), la police des polices.

Les policiers auditionnés

"Les policiers sont en ce moment auditionnés", a déclaré pour sa part le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lors des questions des députés au gouvernement, en milieu d'après-midi. Deux autres personnes se trouvaient dans le véhicule au moment des faits : un premier passager a pris la fuite, alors que le second, également mineur, a été arrêté et placé en garde à vue.

Selon les premiers éléments de l'enquête rapportés de source policière, le conducteur du véhicule, une Mercedes AMG qui avait été louée, avait commis plusieurs infractions au code de la route. A la vue de motards de police, il s'est d'abord arrêté, avant d'accélérer. Un fonctionnaire lui a alors tiré dessus au niveau du thorax. "Son décès a été constaté à 9h15 suite à au moins une blessure par arme à feu", a précisé le parquet de Nanterre.

La victime déjà connue de la justice

Une quarantaine de personnes se sont brièvement rassemblées en début d'après-midi près des lieux du drame, larmes aux yeux, pour partager leur "colère". "C'est tellement triste, il était tellement jeune. Je l'ai vu naître", a soupiré Samia Bough, 62 ans, ancienne voisine de l'adolescent, venue déposer un bouquet de roses jaunes. La victime était déjà connue de la justice, notamment pour refus d'obtempérer.

Le maire (DVG) de Nanterre, Patrick Jarry, s'est dit "choqué" par la vidéo du drame. Selon une source policière, les policiers impliqués sont membres de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière du 92. A l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin a parlé d'"images extrêmement choquantes" en appelant à "respecter le deuil des familles et la présomption d'innocence des policiers".

Le policier auteur du tir, âgé de 38 ans, est "très choqué" par le drame, a indiqué le préfet de police Laurent Nuñez sur BFMTV. "Un dispositif de sécurisation a été mis en place sur Nanterre et le restera le temps qu'il faudra", a-t-il ajouté.