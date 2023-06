Mort de Nahel à Nanterre : sa mère appelle à une marche blanche jeudi

La mère de Nahel, l'adolescent de 17 ans tué par un policier mardi matin à Nanterre, appelle à une marche blanche en hommage à son fils jeudi à 14h devant la préfecture des Hauts-de-Seine.

"Une révolte pour mon fils"

"Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche, venez tous", dit-elle dans une vidéo postée mercredi sur TikTok, avant d'ajouter : "C'est une révolte pour mon fils".

La préfecture des Hauts-de-Seine se trouve en face de l'endroit où Nahel a perdu la vie, touché par un tir de policier à bout pourtant au thorax alors qu'il était au volant d'un véhicule. Sa mort a provoqué de graves tensions dans la nuit dans plusieurs villes de banlieue parisienne en général et des Hauts-de-Seine en particulier. "Justice pour Nahel", avait aussi appelé la mère de l'adolescent dans une vidéo filmée par la militante contre les violences policières Assa Traoré à Nanterre, et diffusée sur Instagram dans la nuit.

De graves tensions dans la nuit

La nuit dernière, 1.200 policiers et gendarmes ont été mobilisés, dont 350 dans les Hauts-de-Seine. A Nanterre, où les heurts ont été les plus violents, "plusieurs bâtiments publics et privés, parmi lesquels des écoles, ont subi d'importantes et inacceptables dégradations parfois irrémédiables", a déploré la mairie, appelant à arrêter "cette spirale destructrice".

Les affrontements, qui ont commencé dès la fin d'après-midi, se sont terminés vers 3h30 du matin, et se sont étendus à plusieurs autres communes des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. A Mantes-la-Jolie (Yvelines), la mairie de quartier du Val-Fourré a été incendiée.