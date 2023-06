INFO EUROPE 1 - Mort de Nahel : l'adolescent connu pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires

Le jeune Nahel, 17 ans, a été tué mardi matin par un policier à Nanterre après avoir tenté de se soustraire à un contrôle routier. Selon des informations Europe 1, de sources policières, il était connu pour 15 mentions au fichier des antécédents judiciaires et avait été mis en cause à cinq reprises pour des refus d'obtempérer depuis 2021.

Un refus d'obtempérer le week-end dernier

En mars et octobre 2021, il avait été arrêté pour ce motif et les affaires avaient été classées sans suite. En janvier 2022 il avait été présenté à un juge des enfants, qui avait alors prononcé une mesure éducative. Le week-end dernier, il avait été de nouveau interpellé pour refus d'obtempérer et placé en garde à vue. Il avait alors reçu à cette occasion une convocation devant le tribunal des enfants en septembre 2023.

Connu pour des faits de droit commun

Par ailleurs, il était connu des services de police pour des faits de droit commun, à savoir recel et rébellion contre des policiers en 2020. En février 2022, il avait été mis en cause pour utilisation de fausses plaques d'immatriculation, recel et circulation sans assurance.

En janvier et mars 2023, il a de nouveau eu affaire aux forces de l'ordre pour consommation et vente de produits stupéfiants.