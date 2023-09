Incendie meurtrier à L'Île-Saint-Denis en août : la piste criminelle privilégiée

L'enquête sur l'incendie d'un immeuble d'habitation de L'Ile-Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, qui a fait trois morts le mois dernier, s'oriente vers la piste criminelle avec l'ouverture d'une enquête confiée à deux juges d'instruction. L'information judiciaire a été ouverte vendredi contre X pour dégradation ou détérioration par un moyen dangereux pour les personnes ayant entraîné la mort ou une incapacité de travail supérieure à huit jours, a précisé le parquet de Bobigny.

Trois personnes sont mortes dans cet incendie

Le 19 août vers 9h30, le feu parti du 9e étage a ravagé jusqu'au 12e et dernier étage cette tour en briques apparentes, la plus haute de la cité Maurice-Thorez, au nord de cette île-commune insérée dans un méandre de la Seine. Trois personnes ont perdu la vie : une femme née en 1976 et son fils né en 2009, ainsi qu'une jeune femme, porteuse de handicap mental, née en 1997.

Cette dernière est morte d'une chute en voulant passer d'un balcon à un autre situé à l'étage inférieur, aidée par des habitants, sans que les circonstances exactes (défenestration ou chute accidentelle) ne soient établies. Au moment des faits, la préfecture de Seine-Saint-Denis avait fait état de 19 blessés hospitalisés. Quatre sapeurs-pompiers avaient été légèrement blessés, sur les plus de 200 engagés sur cet incendie.

Un précédent incendie en septembre 2021

Contacté par l'AFP, le maire de la commune n'était pas joignable. "Je suis très choquée par cette annonce, je tombe de haut. Pour avoir été dans l'incendie, avoir vu les gens en panique... j'ai du mal à y croire. On se connaît tous, on est graves solidaires, il n'y a pas de mésentente entre les habitants", a réagi auprès de l'AFP Cynthia Mateta, professeur des écoles de 26 ans qui logeait au 2e étage. Dans le quartier, l'émoi était palpable parmi les habitants le jour du drame, réminiscence de précédents incidents.

D'après la municipalité, en septembre 2021 un incendie non meurtrier s'était déjà déclaré dans la cage d'escalier de cette tour. Les immeubles de la cité avaient depuis été rachetés par le bailleur social Seine-Saint-Denis habitat qui s'était engagé à faire des travaux de remise aux normes.

Un relogement pérenne proposé aux habitants

La rénovation de la tour incendiée était programmée pour 2025, d'après le maire SE Mohamed Gnabaly interrogé au lendemain du drame sur RTL. Très tôt, les habitants ont pu bénéficier de la solidarité d'Ilodionysiens et de Franciliens. Vêtements ou nourriture ont été déposés au gymnase ouvert par la municipalité pour accueillir en journée les sinistrés.

Désormais, c'est la question du relogement qui préoccupe les habitants de l'immeuble. D'après le collectif d'habitants reçu pendant trois heures par Seine-Saint-Denis habitat jeudi, un relogement pérenne dans un autre immeuble a été proposé à l'ensemble des locataires des étages compris entre le 8e et le 12e, mais pas pour le reste des habitants des étages inférieurs, inquiets à l'idée de retourner vivre sur les lieux du drame.

Pour l'heure, les habitants sont logés temporairement chez des proches ou à l'hôtel, pris en charge par le bailleur jusqu'au 8 septembre. Selon Seine-Saint-Denis habitat, cela représente 40 familles environ sur les 46 logements occupés au moment du sinistre. La tour, dont les appartements ne sont pas encore remis en service et les évaluations de conformité encore en cours, est accessible brièvement aux habitants pour récupérer des affaires personnelles.