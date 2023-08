Un mort et plusieurs blessés dans l'incendie d'un immeuble d'habitation près de Paris

Une personne est décédée et plusieurs autres, dont deux pompiers, ont été blessées dans un incendie samedi matin dans un immeuble d'habitation à l'Île-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, a appris l'AFP auprès des secours et de source policière. Un important dispositif de secours et de lutte contre l'incendie a été déployé, mobilisant 195 sapeurs-pompiers appuyés par 60 engins, a indiqué la préfecture de Seine-Saint-Denis.

L'incendie parti du 9e étage

L'incendie s'est déclaré "aux alentours de 10H00" dans un "immeuble d'habitation", a précisé cette source dans un communiqué. Le feu d'appartement est parti du 9e étage de l'immeuble qui en compte 11, ont précisé les sapeurs-pompiers de Paris à l'AFP.

Deux pompiers ont été hospitalisés en "urgence absolue" mais leur "état est stable", a indiqué un porte-parole des pompiers. Huit habitants de l'immeuble ont été légèrement intoxiqués, selon la même source. Un périmètre de sécurité a été mis en place, a indiqué la préfecture. Un important dégagement de fumée était visible à la mi-journée aux alentours des lieux du sinistre, selon les pompiers. La préfecture a invité les habitants de la zone à ne pas ouvrir leurs fenêtres.