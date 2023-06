«Il s'est nécessairement passé quelque chose avant» la mort Naël à Nanterre, estime Thibault de Montbrial

La mort du jeune Naël a ébranlé la France et le paysage politique ce mardi. L'adolescent de 17 ans conduisait une voiture au moment où la police l'a interpellé à Nanterre, sa ville de résidence. Son refus d'obtempérer a mené à ce que l'un des deux agents fasse feu, menant à la tragédie. Si les élus de gauche dénoncent une fois de plus une bavure policière et un usage injustifié de l'arme à feu, il n'en est pas de même pour toute l'opinion. Pour Thibault de Montbrial, avocat spécialiste dans la défense des policiers et président du Centre de Réflexion sur la Sécurité Intérieure, il demeure des "raisons plausibles" pour lesquelles peur survenir une telle tragédie lors d'un contrôle de police.

"Qu'est-ce qui fait qu'un policier peut mettre en joue lors d'un contrôle ? Réponse : ce qui s'est passé avant, donc il s'est nécessairement passé quelque chose avant, que l'enquête devra établir", estime l'invité d'Europe 1 ce mercredi matin. "D'expérience, je sais que quand on a une vidéo, on n'a pas ce qui se passe avant, on n'a pas ce qui se passe après et on n'a pas ce qui se passe sur les angles morts de la vidéo." Thibault de Montbrial appelle donc à la prudence avant d'incriminer la police, car tous les éléments de l'affaire ne figurent évidemment pas sur les enregistrements de l'altercation avec le jeune homme.

Plus d'informations à suivre...