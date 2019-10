Dix jeunes mis en examen à Paris, un an après une rixe mortelle entre bandes rivales

Dix jeunes, soupçonnés d'appartenir à une bande de l'Est parisien impliquée dans une rixe mortelle en octobre 2018, ont été mis en examen pour meurtre. Neuf d'entre eux ont été placés en détention provisoire à Paris.

Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2018, un garçon de 17 ans avait succombé à ses blessures après avoir été frappé à l'arme blanche lors d'une bagarre entre bandes rivales sur le boulevard Mortier, dans le 20ème arrondissement de Paris. La rixe avaient mis aux prises des jeunes de la Place des Fêtes et du quartier des Fougères. Trois autres jeunes de 17 à 20 ans avaient été arrêtés le jour des faits. Rapidement mis en examen mais pour des motifs moins lourds, ils avaient été laissés libres sous contrôle judiciaire.

Une rixe entre bandes de l'Est parisien

Les dix jeunes, pour la plupart mineurs, ont été mis en examen les 3 et 9 octobre pour "meurtre", ainsi que pour "participation à un attroupement armé" et "dégradation de biens privés". "Ils sont soupçonnés d'avoir été sur les lieux et d'appartenir à la bande rivale de celle de la victime", a expliqué une source proche du dossier.

Les rivalités de bandes dans l'Est de Paris et la banlieue nord de la capitale ont été à l'origine de plusieurs décès d'adolescents ces dernières années. La semaine dernière, un lycéen de 15 ans est mort poignardé à l'entrée d'un stade aux Lilas, un an après la mort d'un collégien de 13 ans à l'issue d'une bagarre entre bandes dans cette commune limitrophe à l'est de la capitale.