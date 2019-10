EXCLUSIF - Berfin, soeur de l’adolescent tué aux Lilas, en appelle à Blanquer : "Il faut que le ministre se bouge !"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Il y a six jours, Kewi, 15 ans, tombait, poignardé par trois adolescents lors d’un cours d’EPS, aux Lilas. Le motif : un conflit entre quartiers dans ce territoire de Seine-Saint-Denis. Une situation qui a trop perduré, selon Berfin, la grande sœur de Kewi. Malgré le chagrin, la jeunée femme témoigne, en exclusivité pour Europe 1, de la peur au quotidien. "On a peur pour mes frères, pour mes cousins, pour les enfants qu’on connaît. On a peur", martèle Berfin.

"On n’a pas à vivre dans une vie où on regarde derrière nous quand on marche"

"Il n’y a presque plus personne qui va à l’école. Il n’y a presque personne qui laisse ses enfants dehors", poursuit la jeune femme. "Et c’est pas normal d’être comme ça. Que le matin on se réveille et qu’on ait peur. On n’a pas à vivre dans une vie où on regarde derrière nous quand on marche. C’est pas normal "

Berfin interpelle alors directement Jean-Michel Blanquer et, au-delà, tout le gouvernement, pour que les autorités agissent. "Il faut que tout ça cesse. Il faut que le ministre se bouge, que le gouvernement se bouge, pour qu’on n’ait plus à vivre ce genre de drame", implore-t-elle. "J’essaye de rester forte pour ma famille, justement, j’essaye de me battre pour que justice soit faite pour mon frère. Il faut qu’on reste fort, soudé et qu’on soit tous dans la même optique pour justement que l’Etat se bouge."