«Une expédition punitive» : à Lille, un médecin agressé et menacé de mort, une enquête ouverte

Ce mercredi, un médecin de SOS Médecins Lille a été agressé, violemment frappé par des proches d'une patiente au sein même de son établissement. Face à cela, le parquet de Lille a annoncé avoir ouvert une enquête et SOS Médecins a décidé de se mettre en grève.

Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, déplore un drame d'une rare violence. Un médecin de SOS Médecins Lille a été violemment agressé mercredi, frappé par des proches d'une patiente. Le parquet de Lille annonce ouvrir une enquête. De son côté, SOS Médecins s'est mis en grève.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Expédition punitive"

Effectivement, l'activité a été suspendue après cette agression qui a eu lieu mercredi soir. Deux hommes ont fait irruption à SOS Médecins et ont donné quatre coups de poing à un généraliste d'une soixantaine d'années. Une scène d'une extrême violence.

"C'est une véritable expédition punitive. Il semblerait que ce soit la famille d'une patiente qui avait été vue précédemment. Cette famille est revenue, a forcé l'entrée du cabinet et éjecté les patients qui s'y trouvaient pour insulter et frapper le médecin. Il est choqué, il m'a dit clairement 'je me suis vu mourir'", relate Jean-Philippe Platel, président de l'Ordre des Médecins dans le Nord.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus de 200 agressions au 30 juin

Et ce sont les patients expulsés qui ont donné l'alerte auprès des autres médecins afin de stopper cette agression. Un arrêt de travail ou un refus de prescription sont à l'origine de cette altercation. Ces violences et ces incivilités explosent dans le département du Nord, 168 en 2024 et bien plus cette année.

"On est au 30 juin déjà à plus de 200 agressions, c'est intolérable, rien ne peut justifier une telle violence", déplore Jean-Philippe Platel. Le médecin, profondément traumatisé, a reçu un appel du ministre de la Santé. Les deux agresseurs, eux, sont toujours recherchés.