Une dynastie d'arnaqueurs de prêtres devant le tribunal du Havre

Leur arnaque était bien rodée, et surtout, elle faisait office de vraie tradition transmise de père en fils. En décembre dernier, Europe 1 révélait qu'un gang spécialisé dans l'escroquerie de prêtres dans la France entière avait été démantelé. Ils sont aujourd'hui huit à être jugés au tribunal du Havre pour escroquerie et complicité d'escroquerie en bande organisée. A la tête du groupe, des jumeaux, issus d'une famille déjà experte en la matière. Leur père a lui même déjà été condamné pour des faits similaires.

"On se laisse prendre par les sentiments"

Ces escrocs - dont la cible privilégiée était des prêtres âgés, en retraite - sont suspectés d'avoir extorqué de l'argent à une trentaine d'homme d'Eglise entre 2018 et 2020. Pour mener à bien leurs arnaques, les jumeaux et leurs complices contactaient les victimes par téléphone, se présentant comme des paroissiens en détresse, ou se faisant aussi passer pour des gendarmes pour prouver leur bonne foi.

Une mésaventure qui est arrivée au père Joseph Dissac, 76 ans, installé dans l'Aveyron et embarqué dans une histoire d'emménagement : "Bien sûr, il y avait des problèmes pour payer la caution. Et puis et puis...On se laisse prendre par les sentiments, on a l'impression que la personne est totalement en désarroi, on imagine les larmes qui coulent. Et à un moment, je me dis 'si je peux faire quelque chose, alors pourquoi pas !'. Et on se fait avoir...", se rappelle l'homme d'Eglise.

Se venger après avoir été abusé enfant

Pendant trois jours, les escrocs ne le lâchent plus et lui extorque 3.700 euros, au nom de "la charité chrétienne". D'autres victimes donneront bien plus encore. Au total, le préjudice est estimé à 150.000 euros.

Le père des jumeaux, plusieurs fois condamné pour des dizaines d'escroquerie de ce type, disait agir par vengeance après avoir été abusé enfant par des hommes d'Eglise. Un crime originel qui pourrait bien resurgir aujourd'hui au tribunal par la voix de ses fils.