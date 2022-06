Affaire Delphine Jubillar : l'avocat de Cédric Jubillar réclame sa sortie de prison

Cédric Jubillar va-t-il sortir de prison ce lundi ? Il devrait être fixé sur son sort en ce début d'après-midi, après une énième demande de remise en liberté. La justice doit en effet se prononcer sur la prolongation de son mandat de dépôt, qui expire le samedi 18 juin prochain. L'homme, qui clame toujours son innocence, est le suspect numéro un dans l'enquête sur la disparition de son épouse Delphine Jubillar, infirmière du Tarn disparue en décembre 2020. Après un an de prison, Cédric Jubillar "doit sortir", estime son avocat Maître Alexandre Martin, au micro d'Europe 1.

Pour la défense, "rien ne démontre la culpabilité" de Cédric Jubillar

"La détention, c'est l'exception et la liberté, c'est le principe. La présomption d'innocence, c'est le principe. Un an, c'est un délai qui est donné aux juges pour faire leur travail et durant lequel on a considéré qu'il ne pouvait pas sortir. Au bout d'un an, on en tire des conséquences : ce qui avait été annoncé par le procureur de la République le 18 juin 2021, à savoir la culpabilité affichée de Cédric Jubillar, n'est démontrée par rien", souligne Maître Alexandre Martin.

L'avocat de Cédric Jubillar insiste sur le fait que "cette culpabilité s'est délitée. On a même un élément qui démontre que cet homme est innocent puisqu'on sait que le téléphone de Delphine a été manipulé à un horaire où Cédric Jubillar était avec les gendarmes. Il est urgent désormais de relâcher cet homme, d'appliquer des principes et que l'instruction suive son cours. Bien évidemment, Cédric Jubillar restera, comme il l'a toujours été, à la disposition de la justice."