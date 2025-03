Week-end chez Rosa Bonheur en Seine-et-Marne / Les sauces pour accompagner les premières asperges

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On part en balade en Seine-et-Marne

Pour célébrer la journée internationale des droits de la Femme. Je vous ai déniché un château de « Femmes » à By thomery. Un château acheté par l’artiste la plus célèbre, la plus cotée, la plus vendue du 19ᵉ. La première femme artiste à recevoir la Légion d'honneur, la première à acheter un bien immobilier grâce au fruit de son propre travail. Celle qui a toujours prôné que "le génie n’avait pas de sexe" : j’ai nommé la peintre Rosa Bonheur ! Et ce château, elle l'achète grâce à un seul tableau : Le marché aux chevaux (40 000 francs or). Elle y installe son atelier, y travaille et y vit pendant 40 ans, avec Nathalie Mucas. Mais ce qui est beau dans l’histoire de ce château, c'est qu’il est toujours au 21ᵉ entre les mains de femmes. Rosa l’avait légué à sa fille d’adoption, la Peintre Anna Klumpke, qui y a vécu avec ses sœurs… Et aujourd’hui, c’est une passionnée de patrimoine culturel, de femmes illustres qui en est la propriétaire : Katherine Brault. Elle fait revivre l’histoire de Rosa Bonheur avec ses trois filles : Lou, Lily-Jeanne et Zely, que vous rencontrez lors des visites guidées.

Quels sont vos coups de cœurs ?

Cette Maison des Illustres, elle englobe à la fois la demeure, l’atelier et un musée. Son atelier est fascinant : aucune muséographie. Rosa Bonheur est toujours là : ses bottines, sa blouse, ses pinceaux, son parfum à la violette mélangée aux effluves de térébenthine, et même son dernier mégot de cigarette qu’elle a dédicacé. La programmation culturelle, elle est conséquente : une collection permanente évidemment avec ses dessins, ses sculptures, ses photographies et même une permission de travestissement établie par la préfecture pour pouvoir porter un pantalon, des expositions temporaires, un salon de thé, un festival en plein air l’été et puis le plus : trois chambres d’hôtes. Scannez les QR codes, vous glisserez dans l’histoire de la pièce.

Fiche pratique : Château Rosa Bonheur à Thomery Musée et Atelier : www.chateau-rosa-bonheur.fr

www.chateau-rosa-bonheur.fr Chambres d’hôtes au château : www.chateau-rosa-bonheur.fr/chambres-hotes

DEUX SAUCES POUR LES ASPERGES

Sauce maltaise

Référencée par le grand Auguste escoffier, il s’agit d’un dérivé de la sauce hollandaise à laquelle on ajoute des zestes et jus d’orange.

Il faut réaliser un sabayon : des jaunes d’œufs et du beurre. Trois jaunes d’œuf et 150 gr de beurre (clarifié de préférence).

Beurre clarifié : beurre débarrassé de son eau et de ses solides (caséine et lactosérum). On le fait fondre et on le laisse décanter pour que trois textures se forment / On récupère la partie du milieu.

Casserole sur feu très doux, on fait mousser les jaunes puis on incorpore le beurre clarifié / lorsqu’elle est "prise", on termine par le jus d’orange et les zestes (blanchis).

Sauce légère

Un trio gagnant : du fromage blanc frais, une belle rasade de vinaigre de vin rouge (pour la couleur et le goût) et de la ciboulette ciselée finement. Une pointe de sel.