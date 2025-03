Une croisière polaire avec un explorateur scientifique français et la recette des cuisses de grenouilles

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Les croisières polaires font indéniablement rêver. Une grande tendance.

Vous allez le constater ce week-end au Salon Mondial du tourisme à Paris. Alors c’est pas évident, même paradoxal de parler de tourisme dans des zones si fragiles. Mais si j’ai un choix a faire c’est de partir avec Grands espaces, qui propose depuis plus de 25 ans du voyage polaire, pas du tourisme.

Son fondateur c’est Christian Kempf un explorateur scientifique engagé depuis les années 70.

Il a côtoyé Paul Émile Victor, Cousteau. Il vous emmène dans le grand Nord pour vous faire découvrir la beauté des paysages, et vous sensibilisez à la fragilité de ces zones : les conséquences du réchauffement climatique oui mais pas que, de la pollution – 11% des ours sont stériles au Spitzberg- de l’exploitation des mers : 70 % du stock de poissons a disparu.

L’arctique, c’est le terrain de jeu de Christian…il connait des zones dans lesquelles personne n’est allée, Donc légitime, avec des bateaux aussi plus que légitimes, responsables !

En quoi ils sont plus responsables que d’autres ?

Plus petits. 2 de 12 places et 1 de 60. Ce n’est pas le même enjeu que de débarquer à 200, souvent plus nombreux que les populations locales Rechercher/Secourir 200 personnes, si besoin faut avoir aussi les infrastructures pour.

Quant a la fréquentation qui se fait de Juin à Aout, se concentre toujours sur la même zone. Parce qu’heureusement bcp sont interdites. Ou sinon comme dans le Spitzberg norvégien les zones préservées et les parcs nationaux sont interdits aux bateaux de plus de 40 places.

Et autre raison de choisir Grands espaces : un nouveau voilier solaire Le capt’ain arctic, en service en octobre 2026, les réservations sont ouvertes : 36 places, 1800 m2 de panneaux solaires, 3 m et demi de tirant d’eau donc ca passe partout, des zodiacs électriques pour des raids lointains où les autres ne vont pas, en toute conscience

Les grenouilles à la persillade.

On sèche bien les cuisses, on les farine légèrement et on les cuit “meunières” au beurre mousseux, on ajoute ail et persil.

Mais il y a d’autres recettes : au vin jaune et au curry (mon invention).

Faire revenir, déglacer au vin du jura, ajouter une pointe de curry et crémer ! Une tuerie.