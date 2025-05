Rome : Les bons plans pour vivre la ville «à la Romaine» / Les haricots verts

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On Part à Rome ce matin

Qui est en pleine effervescence depuis 15 jours. Et Aujourd’hui c’est enfin la messe inaugurale de Léon XIV. Ca nous a bien donné envie d’y aller. D’y retourner. C’est un voyage a faire une fois dans sa vie C’est Ammazza. une expression italienne, quand on est bouche bée devant quelque chose d’immensément beau. C’est le cas quand on y est. C’est un livre d’histoire à ciel ouvert. Pour Les incontournables vous n’avez pas besoin de moi, y a les guides. Mais Juste un conseil. Si vous avez peu de temps, pour les musées vous privilégiez les Musées du Vatican avec la chapelle sixtine & La villa Borghèse. Sa collection d'œuvres d'art est exceptionnelle : Le Caravage, Rubens, Bellini, Titien …! Et on réserve partout. Et On prend des pass combinés ca coutera moins cher la Rome Tourist card 93 ( TOUT)

Et le reste peut se découvrir uniquement de l’extérieur …c’est vrai !

Ben oui le colisée, la piazza del popolo, la Fontaine de Trevi immortalisée par Fellini et commandée par le pape Clément XII le Castel Sant’Angelo, ca de nuit : sublime. Bref baladez vous-même en Vespa comme Audrey Hepburn et Gregory Peck dans vacances romaines. Il existe des tours de 3H. je vous recommande l’option avec chauffeur, vous etes derrière, pas mal moins risqué : 20 KM pas speed, mais ca sort de partout

Votre quartier préféré ?

Vous ‘traversez’ le Tibre. Le Trastevere : ambiance village, rues pavées, linge au balcon, échoppes d’artisans restaurants… C’est au-dessus du Trastevere depuis le parc du Janicule que vous pourrez admirer l’un des plus beaux couchers de soleil sur Rome, selon moi. Et c’est dans ce quartier que vous trouverez aussi des chouettes Airb&b Et j’ai aussi un hôtel bon plan et dans le Trastevere. Residenza Belli Inn 159 avec petit dej en plein mois de mai ?!!!

LES HARICOTS VERTS

La saison démarre et les petits haricots de printemps, tout fin et pas filandreux sont les meilleurs

Bon, il faut les écosser, mais, je vous donne un truc, pas besoin d’enlever les deux extrémités, seule la partie par laquelle ils étaient attachés à la plante, un peu dure doit être enlevée, l’autre se mange parfaitement.

Ils cuisent assez vite dans de l’eau salée avec une C à S de bicarbonate alimentaire pour conserver la belle couleur bien verte.

Al dente, il faut les refroidir rapidement pour stopper la cuisson.

On les mange chauds ou froids.

- Salade, avec une burrata, huile d’olive, vinaigre balsamique et pignons de pins grillés

- On peut les faire sauter au beurre avec une pointe d’ail et du persil

- On peut les associer à des tomates, on va alors assumer de les sur-cuire un peu (surtout avec des haricots un peu filandreux). On laisse compter assez longuement.

- En Belgique, la salade liégeoise servie chaude avec une échalotte, des lardons grillés, des pommes de terre et une bosse dose de vinaire de vin.