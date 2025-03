Périgord : Tirs de boulet de canon au château de Castelnaud et comment déguster les bulots ?

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

On part en Balade dans le Périgord noir.

Au Château de Castelnaud qui fête ses 40 ans d’ouverture au public. Aujourd’hui, c’est la journée lancement. Ce château, je vous le recommande, il est imposant, c’est un château médiéval, et doublement. Accroché à un éperon rocheux. Il domine la Dordogne. Vous avez une vue panoramique à couper le souffle sur la vallée, le fleuve, ses méandres. Et puis face à vous : Les châteaux de Beynac et Marqueyssac. À découvrir évidemment !

Et alors c’est quoi le programme d’ouverture aujourd’hui ?

Des tirs de boulets de canon !! Pas n’importe lesquels !! C’est pour ça que je l’aime ce château : l'histoire est incroyable. C’est le 1er à avoir reconstitué des machines de sièges fonctionnelles. Napoléon s’y était frotté à Vincennes, mais sans succès et ce rêve fou, il a pu devenir réalité grâce à 3 cerveaux : celui du propriétaire Kléber Rossillon, ingénieur polytechnicien qui travaillait pour Ariane Espace, Jacques Miquel, l’historien du château qui lui a retrouvé les croquis codés d’un architecte et Villard de Hannecourt une sorte de pré Leonard de Vinci et qu’un compagnon charpentier, Renaud Beffeyte, a déchiffré.

Il les a construites, même pour le cinéma : Jeanne d’Arc de Besson, Mission Cléopâtre de Chabat. Les catapultes ne datent pas du moyen-âge, mais de l’époque gréco-romaine, les amis.

Et donc 5 machines vous attendent, dont un trébuchet qui peut envoyer jusqu’à 300 kg sur 200 m. Avec la même précision qu’à l’époque. C'était le défi. Et puis vous aurez le droit comme le reste de l’année a des animations a des duels, de l’artisanat d’excellence.

Ce n’est pas un parc à thème ! On est dans de la reconstitution historique, et pour dormir avec vue sur le château : un bed & breakfast avec piscine charmant 158 euros : le Clos de l’âne dentelle.

Fiche Pratique Le Château de Castelnaud fête ses 40 ans d’ouverture au public : https://castelnaud.com/

Hébergement : Le Clos de l’âne dentelle. 71 Imp. des Tilleuls, 24220 Vezac. Téléphone 06 86 54 26 50

Les bulots

Ami de la mayo et des apéros, le bulot fait partie, comme l’escargot de la famille des gastéropode, c’est un mollusque. On le trouve tout le long des côtes de l’Atlantique Nord et on reconnaît bien sûr à sa coquille très dure en forme de spirale, il vit dans les eaux profondes et sableuses et se pêche au casier.

Il existe une IGP : le bulot de la baie de Granville depuis 2019

Le truc, c’est la cuisson : il faut d’abord les laisser « dégorger » dans une eau très salée pendant au moins 2 bonnes heures (35 g de sel par litre). Départ à froid, on les cuit dans une eau salée aussi à 35 g, avec thym, laurier, poivre, pourquoi pas piment d’Espelette et on laisse refroidir dans l’eau.

Recette de tartare de bulots :

Cuire les bulots et les décortiquer, les tailler en petits morceaux.

Réaliser une rémoulade (base de mayonnaise avec du vinaigre de cidre) avec : moutarde, échalote ciselée, cornichons, câpres et, si vous en trouvez, de la salicorne / on mélange le tout et on réalise de fines tranches de pain grillées.