Direction Megève pour visiter le chalet du mont d'Arbois

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !



Ca sent la neige et les sapins dans le studio, direction Megève

Mais pas le Megève Blin bling de la Série Emily in Paris…Je vous emmène là où tout à commencer : sur le plateau du Mont d’arbois. Dans une nature qui invite à la contemplation : on surplombe la vallée dans le silence Ce qui séduit dans les années 20 Noémie de Rotschild qui cherche un lieu pour créer un St Moritz a la française, loin des allemands. Et c’est donc là qu’elle construit le premier Hôtel du Mont d’arbois. Le Palace des Neiges. La première pièce de sa station. Qu’elle va développer grâce au talent d’un jeune architecte : Henri-Jacques Le Même. Ensemble ils vont élaborer « le chalet du skieur » Des fermes d’alpage tout confort. 2 étages. Entrée au niveau inférieur pour déchausser ses skis. Pièces a vivre a l’étage, Grandes ouvertures, balcons, toit monté en doubles pentes. Le style Mégevan est lancé. Quant au Ski il va naitre aussi au Mont d’abois

Leur Palace des Neiges lui existe toujours ?

Non il a été vendu, mais il reste le chalet du Mont d’arbois transformé en Hôtel. 3 générations. 3 chalets mégevans, qui racontent leur Histoire l’Hôtel-chalet principal, Eve et 2 autres chalets Alice et Noémie, qui date de 1926 Alors même si la famille ne les gère plus, elle reste propriétaire. Et Ariane de Rotschild reste attentive à l’âme des lieux. On est chez eux. La décoration n’a quasiment pas changé. Ambiance chalet de famille, cosy et rustique chic, des tapis, des bibelots , plus d’une centaine d’ œuvres familiales, dont même une collection insolite de pipes exposée à l’entrée du bar feutré. Et aussi attentive au dialogue avec la nature. Central. Et oui c’est en effet exceptionnel d’ouvrir ses fenêtres et de se retrouver les yeux dans les yeux avec une biche… Et cette nature, cette foret envahit aussi la salle du restaurant éphémère AME. Aux commandes Amelie Darvas l’ancienne chef du restaurant étoilé Aponeme. Cet hiver elle fait dialoguer subtilement les légumes et les spécialités du terroir savoyard.

Fiche Pratique :

- Les chalets du Mont d’Arbois www.chalets-montdarbois.com

- L’Ame restaurant : www.ame-restaurant.fr

CROÛTE COMTOISE

L’un des emblèmes de la Franche Comté, c’est la morille, petit champignon savoureux que l’on récolte généralement au printemps.Je ne vous parlerai pas aujourd’hui d’un de mes plats préférés : volaille, vin jaune et morille, mais d’une autre spécialité : le croûte comtoise.On peut la réaliser avec des morilles séchées (c’est ailleurs un des seuls champignons qui se déshydrate et réhydrate bien, dans certains cas c’est difficile de faire la différence)

Le truc c’est de les réhydrater dans du lait miais on peut aussi utiliser d’autres champignons, comme ceux de Paris, blancs ou bruns.

La recette est assez facile : on fait griller de belles tranches de pain de campagne / on fait revenir une échalote dans du beurre, on ajoute les champignons, on déglace avec un trait de savagnin (une pointe de moutarde), on crème et on laisse mijoter et on rectifie

Posez ensuite cette délicieux préparation sur le pain, saupoudrez de comté et passez sous le grill

Et on l’accompagne évidement de vin local : un savagnin (le cépage du vin jaune)