Maison d’hôtes Casa Musa à Nice / L’agneau pascal

Vanessa direction Nice, vous avez eu un coup de cœur pour une maison d‘hôtes !

Elle est située en plein cœur, dans le quartier des musiciens. Ultra confidentielle, blottie au pied du Palais Excelsior… et pourtant on voyage aux confins d’une forêt tropicale et d’une galerie d’art contemporain : c’est un petit Eden green et arty, très lumineux. Et c’est justement cette lumière si propre à Nice qui a incité Aude Bruguière et Pierre Quelin, les propriétaires, à quitter Paris. Totalement séduits comme l’a été Matisse: ils aiment bien le citer« Quand j’ai compris que chaque matin je reverrais cette lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. Je décidai de ne pas quitter Nice… ». Et voila comment ils ont décidé d’ouvrir leur maison d’hôtes

Qui s’appelle comment alors ?

Casa Musa. Pourquoi ? Musa c’est une espèce de bananier qu’on trouve dans leur jardin. Il a des airs de forêt tropicale : yucca rostrata, Bougainvilliers ou Arbre voyageur .360 m2. Plein Sud. Sans vis-à-vis. Et avec l’arrivée des beaux jours, c’est top ! vous vous installez dans des Hamacs et des transats pour votre sieste. Vous prenez votre petit déjeuner sur la terrasse . Que du bio : on ne passe pas a coté des œufs cocottes ou pochés d’Aude c’est « la reine des oeufs ») ni du jus d’oranges pressées. Celles du jardin Un petit-déjeuner gourmand mais Healthy. Le bien être Aude elle y tient. Elle propose aussi des cours de Body Balance dans le Jardin. Tout ca fait qu’ils ont décroché une clé verte !

Et la maison en elle-même, elle est comment ?

200 m2 de plein pied. Chaque chambre donne sur la verdure : 3 suites : Palmes aux tons verts, la Musae aux notes framboise et la suite Méditerranée. 40 m2 et indépendante. Ca c’est pour les familles ! Elle donne sur le jardin, un petit bassin d’eau et une fresque en céramique : Méditerranée. Importante la fresque. Tout comme la centaine de pièces d’art contemporain de la Maison. Aude et Pierre sont collectionneurs d’art. Donc le plus c’est qu’Ils partagent leurs bons plans culturels et artistiques avec vous. Et à Nice y en a beaucoup. Le musée Matisse mais pas que !

Fiche Pratique Casa Musa : https://www.casamusa-nice.fr/

L’agneau pascal

On ne coupe pas à cette tradition, comme la buche à Noël, l’agneau est indissociable de Pâques.

Les premiers agneaux du printemps que l’on choisit Francais :

Il existe trois catégories d’agneaux : L’agneau de lait (laiton) signifie que l’animal est né et a été élevé sur une exploitation / il n’a été nourri qu’au lait maternel et a été abattu entre 40 et 60 jours / sa chair est donc toute blanche, moelleuse et tendre / l’agneau de bergerie ou agneau de 100 jours / nourri au lait de sa mère puis au lait de vache / L’agneau d’herbage a, comme son nom l’indique, commencé à manger de l’herbe : abattu en 6 et 12 mois /

Vous pouvez opter pour une une IGP (Pauillac, Aveyron, Limousin, Cisteron, / Les agneaux des prés salés du mont Saint-Michel, AOP ne sont pas disponibles à Pâques.

Je vous propose des souris d’agneau confites

C’est une partie qui se situe à l’arrière de l’animal, elle entoure le tibia et son nom vient de sa forme.

C’est une viande idéale pour une cuisson lente afin d’obtenir une viande fondante.

Une recette : enrobez la souris d’un mélange d’épices et de miel puis placez-les dans un cocote avec du vin blanc et de l’ail / Laissez cuire 4 heures sans ouvrir à 150°

On obtient une viande fondante, un peu comme le fameux gigot de 7 heures.

L’agneau est une viande fantastique pour accompagner les vins rouges : le Bordeaux, mais aussi les côtes du Rhône ou même les bourgognes.

TARTE AU CHOCOLAT

Qui dit we de Pâques, dit chocolat !!

C’est en réalité une tradition nouvelle, car le chocolat s’il est connu depuis le 16e siècle, il a très longtemps été consommé sous forme de boisson.

Et il était réservé aux plus aisés.

Il faut attendre le 19e siècle pour que naissent les tablettes, ce qui va révolutionner la consommation du chocolat.

C’est à partir de cette période qu’on va pouvoir le décliner sous différentes formes et créer, entre autres, des œufs pour Pâques.

Œuf, symbole de la renaissance.

Je ne vais pas vous donner la recette pour faire des œufs en chocolat, mais plutôt cette d’une tarte au chocolat très facile et délicieuse.

Recette, je dois le dire, empruntée au grand Joël Robuchon

Précuire à blanc 1 fond de tarte (pâte sablée) durant 20 min / ensuite, on va réaliser une sorte de ganache avec : 200 gr de chocolat (je prends du noir) que l’on fait fondre dans 20 cl de crème liquide et 8 cl de lait / on laisse refroidir et on ajouter 1 œuf battu / on verse le tout dans le fond tarte et on remet au four à 150° durant 15 min / on laisse refroidir et on saupoudre de cacao.