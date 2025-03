Camping haut de gamme et innovant dans l’Hérault et Les empanadas d'Olivier Poels

Tous les week-ends, à 6h51 et 8h20, évasion touristique et gastronomique avec Vanessa Zhâ et Olivier Poels. Ils nous font découvrir quelques pépites du patrimoine, et des bons plans en France et à l'étranger. De quoi vous faire voyager !

Pas loin de l’étang de Thau, une destination nature, comme celles que vous pouvez découvrir au salon Destinations Nature aussi ce week-end Porte de Versailles, je vous emmène dans la petite Camargue.

À Portiragnes dans un camping unique « Les Sablons » : 20 ha. Haut de gamme, mobile home design, chalets, lodges et quelques emplacements nus, avec un accès direct sur la plage. C’est un Eden méditerranéen.

Il a été primé pour ces démarches écologiques, et le dernier en date : le PinCamp, le Graal. C’est le plus grand espace de permaculture participatif d’hôtellerie de plein air d’Europe. Une philosophie proche de la nature et du bien-être, les mains dans la terre,.

Ça fait 4 ans que ce camping familial, créé par les Ambrosini en 1956, a pris le tournant de la permaculture grâce à ce sol sablonneux. D’où son nom.

En quoi elle est différente cette expérience?

On recrée un lien parent/enfants par la terre. Une quinzaine d’ateliers liés a la permaculture sont proposés. Animés par des professionnels. Cela va de la découverte classique de la biodiversité, à l’apprentissage de la technique du maraîchage, à la composition florale.

Vous fabriquez votre Kokedama japonais : une plante sphérique à cheval entre un semi et un bonzaï.

Vous vous initiez à la collecte des légumes. Vous apprenez à bien couper les racines pour que la permaculture subsiste. Les légumes, les familles se les partagent.

Il ne faut savoir que tous les produits aliment bien sur les restaurants. Il existe un atelier soin des animaux. Sauvés par des associations. Vous pouvez même partir en balade avec un âne je dis bien avec, pas sûr.

Alors évidemment, vous retrouvez toutes d'autres sortes d’activités : tennis, yoga et une piscine Balnéo Sublio, c’est une innovation inspirée par la nature -les torrents de la Restonica en Corse- Cette eau est hyperionisée naturellement. Elle a des propriétés régénératrices exceptionnelles sur la peau… Même pour les coups de soleil.

Oui, le Soleil va enfin revenir ! Alors on commence à planifier des week-ends et des vacances.



LES EMPENADAS

Ces petites bouchées de pâtes (à pain à l’origine) font fureur dans de nombreux pays d’Amérique Latine.

Ce sont les conquistadors espagnols qui les ont apportés avec eux.

En Argentine, au Pérou, en Colombie, au Chili, c’est un plat incontournable et on les mange farcies de nombreuses préparations : viandes, légumes, poissons.

Le secret ? Il faut que la farce soit bien juteuse et la pâte croustillante et moelleuse.

“Empanada” veut dire “recouvert de pain”, en effet, à l’origine, la pâte est une pâte à pain à laquelle on ajoutait du saindoux et on les trouve encore souvent préparés comme ça.

La pâte : 250 gr de farine, 75 cl d’eau chaude, 50 gr de beurre et 1 pincée de sel

La farce : cuisses de poulets bien confites, zestes de citron, du jus et de l’estragon/viande de bœuf avec des oignons caramélisés, des épices et des olives/épinards revenus dans du beurre avec des dés de fromage et des noix.