Ateliers immersifs à Arles : peindre comme Van Gogh… / Le ratafia à faire soi-même

Vous nous emmenez écouter les cigales à Arles ( ambiance cigales )

Et pas que les cigales. Les ateliers aussi. Des ateliers immersifs. Comme ca On allie Vacances et apprentissage, en attendant les grands festivals d’été L’Adn culturel du territoire est tellement riche que L’office du tourisme, a monter avec des associations des expériences uniques. Alors qui dit Arles dit romanité, vous pouvez vous initier a l’artisanat d’art romain : aux techniques de teinture ou a la réalisation d’un bas-relief. Arles c’est aussi la photographie avec « les Rencontres de la Photographie »- chaque été depuis 55 ans- donc il existe des stages photo. Pour faire de la photo comme un pro. En mode manuel, on parle d’art là ! Et puis qui dit Arles dit dessin, dit aussi peinture ..

Van Gogh …Evidemment.https://festival-arelate.com

Alors lui il vient en Arles pour plusieurs raisons. Dont L’une que j’ai découverte justement avec mon professeur Philippe Monnier. Son association s’appelle la Couverture verte, couverture dont parle van Gogh dans une de ses fameuses lettres. La raison 1ere de sa venue : agrandir, avec son frère Théo, leur collection d’art, en espérant trouver de tableaux d’un certain Adolphe Monticelli, qui comme lui peint en couche épaisse Autre raison : les ciels si Japonais de Provence dont lui a parle Toulouse Lautrec. Ce qui va en effet l’hypnotiser Cet atelier il est extraordinaire. Pas cher : 47 euros. Vous apprenez tout de van Gogh a Arles, sa vie, ses techniques de peinture-comme ces plumes qu’il taillée dans de la canne de Provence pour économiser de l’argent-et puis après a vous de vous lancer et de choisir un de ses tableaux a reproduire. Au moins un détail. Moi je prends les tournesols. Ils chantent comme les cigales.

Votre hébergement ?

LE bon plan : 80 euros. L’hôtel Le voltaire a 2 pas des arènes !

Fiche Pratique :

www.arlestourisme.com Peindre comme Van Gogh : www.lacouvertureverte.org Plonger dans l’artisanat romain https://festival-arelate.com

Hébergement : le bon plan : Hôtel le Voltaire voltaire https://www.hotelvoltairearles.com

La frittata

Comme son nom ne l’indique pas, la frittata n’est pas une version italienne des frites ! Il s’agit d’une délicieuse préparation cousine avec notre omelette ou de la tortilla espagnole. Ce plat populaire était consommé dans toute l’Italie avec les produits dont on disposait à la ferme (légumes, fromages, viande).

Les plats à base d’œufs apparaissent en fait assez tardivement, vers le Moyen-âge car auparavant, on considérait la consommation d’œufs comme du gaspillage (on préférait attendre qu’ils deviennent des poules).

Les premières versions de frittata au 15e siècle sont faites à la poêle… puis, et c’est ce qui la différencie aujourd’hui de notre omelette, on va poursuivre sa cuisson au four. Frittata qui signifie « frit » indique que les ingrédients sont cuits dans une huile très chaude.

Recette de frittata pour 2 personnes

5 œufs bio frais (numéro 0)

10 cl de crème liquide

100 gr de fromage râpé (mélange parmesan et tome par exemple)

1 oignon

1 poivron

100 gr de viande en petits dés (poulet, bœuf…)

Ciboulette, persil, basilic

Sel / poivre

Faire revenir l’oignon émincé dans de l’huile, ajouter le poivron coupé en lamelles / ajouter la viande / battre les œufs avec la crème / ajouter le fromage et les herbes puis sel et poivre / verser dans la poêle et remuer délicatement / lorsque la texture s’épaissit, passer sous le grill du for durant 5 min