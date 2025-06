Le goût du thé matcha, des aubergines au miso et une virée dans deux épiceries iraniennes

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Sonia Ezgulian, autrice culinaire connue pour être la reine de l’astuce derrière les fourneaux, et d’Olivier Poels, chroniqueur vin et rédacteur en chef adjoint de la Revue du Vin de France. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.



Laurent Mariotte évoque le goût du thé matcha. Il a acheté tout le kit pour le préparer.



Sonia Ezgulian a fait quelques courses avant de venir en studio, chez Eskan et aux Délices d’Orient, une épicerie fine iranienne. Elle y a acheté des fruits séchés (nectarines, pêches et poires), du riz, de l’eau de fleur d’oranger et de la mélasse de grenade.



Olivier Poels a dîné chez Julien Arnaud. Au menu, soupe de petits pois, radis croquant et mozzarella puis des aubergines au miso.