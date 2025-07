L'Airfryer, le robot à air chaud qui cartonne

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Ce samedi à la table des bons vivants on s'intéresse à l'Air Fryer, ce robot à air chaud qui cartonne ! Avec 1 million d’appareils vendus l’année dernière, il est en passe de devenir l'incontournable de toutes les cuisines françaises... Mais pourquoi ce petit appareil déchaîne-t-il les passions ? Pour en parler, le réalisateur Eric Lavaine est en ligne avec nous ! C'est un vrai fan de l'air Fryer ! Les chroniqueurs Luana Belmondo et Yves Camdeborde ont testé plusieurs recettes avant l'émission. Pour l'occasion, Yves Camdeborde a préparé des frites de patate douces et Luana Belmondo un gâteau aux pommes et à la ricotta.