Une cancoillotte maison, des macarons basques et une nouvelle brasserie qui tient ses promesses

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Nabil Zemmouri, alias Chef N Zem sur les réseaux sociaux, toujours à proposer des recettes peu onéreuses et astucieuses sur son compte Instagram, et d’Emmanuel Rubin, critique culinaire au Figaro. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte a apporté des macarons basques de la Maison Adam, de petits biscuits moelleux et dorés aux amandes, à ne pas confondre avec les macarons parisiens composés de deux coques qui renferment une ganache parfumée.



Nabil Zemmouri a préparé sa propre cancoillotte maison, une recette simple car ce fromage est fabriqué à base de metton, un lait écrémé à 0% de matière grasse que l'on a fait chauffer avec des ferments lactiques. Celui-ci est alors affiné avec un peu de beurre, du sel. on peut y glisser de l’ail, du vin blanc ou du vin jaune durant la fonte du fromage.



Emmanuel Rubin recommande le restaurant Brass, sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Une grande brasserie dans les règles de l’art et dans les moindre détails : la laitue finement émincée sous les œufs mayo, le persil frit qui accompagne la goujonnette de sole, le demi-citron servi enveloppé de cases pour éviter que les pépins ne tombent dans l’assiette.

https://www.maisonadam.fr/fr/

https://www.lefigaro.fr/gastronomie/brass-a-saint-germain-des-pres-la-naissance-d-une-grande-brasserie-20250530