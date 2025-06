Une cancoillotte maison, des macarons basques et une nouvelle brasserie qui tient ses promesses

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La Table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Luana Belmondo, cuisinière et auteur de livres culinaires et d’Olivier Poels, notre spécialiste en bonnes bouteilles, rédacteur en chef adjoint à la Revue du Vin de France. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.



Laurent Mariotte propose Le Restaurant-Bar de la Guitare près de Porto-Vecchio à Muratellu, un petit bistrot de village qui propose une cuisine corse qui rafraichit, gazpacho de concombre à la menthe, cochon fermier et le flan au caramel de la mama.. Sans oublier le pomelo corse.

Luana Belmondo recommande La Petite République, nouveau restaurant à Paris dans le 7ème, servant des assiettes partageuses sans oublier d’être généreuses, tel un artichaut frit à l’aïoli, des sucrines grillées sauce césar et des moules à l’escabèche inspirées des tapas espagnols.

Le restaurant La Petite République au 62 Rue de Bellechasse, dans le 7ème arr. de Paris.

Olivier Poels conseille la cantine vigneronne du Château Palmer à Margaux-Cantenac (Gironde) avec un menu à moins de 30 euros et un restaurant gastronomique d’autre part tenu par Jean-Denis Le Bras.

Le restaurant du Château Palmer à Margaux-Cantenac (Gironde) https://www.chateau-palmer.com/