Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.



Les Gaulois mangeaient-ils vraiment du sanglier ? Cuisinaient-ils vraiment dans d’énormes marmites ?

Laurent Mariotte et toute la bande brise les idées reçues sur la cuisine avec en invité Arnaud Pocris, Directeur du Musée Archéologique de la bataille de Gergovie à

Annonce : Exposition tout l’été sur la cuisine des gaulois.

On y apprend quelle était l’assiette type d’un gaulois et que la maîtrise de la cuisson du pain leur a valu une belle réputation jusqu’à Rome à l’époque.