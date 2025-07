Un adresse de grillade en Toscane, un tout nouveau restaurant à Paris et une tomate-mozza en clafoutis

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La Table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Luana Belmondo, cuisinière et auteur de livres culinaires et d’Olivier Poels, notre spécialiste en bonnes bouteilles, rédacteur en chef adjoint à la Revue du Vin de France. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.



Laurent Mariotte s’est lancé dans la revisite d’un classique : la salade caprese, tomate, mozzarella et basilic, qu’il a transformé en clafoutis simple à refaire à la maison.



Luana Belmondo nous emmène en Italie, dans le sud de la Toscane, plus précisément dans la commune d’Orbetello où une famille de boucher depuis cinq générations cuisinent des grillades avec vue sur la Méditerranée devant soi et l’arrière-pays toscan derrière : la Locanda di Ansedonia.

Mohamed Cheikh nous parle du restaurant Elbi, nouvelle adresse du chef étoilé Omar Dhiab à Paris. Après sa première adresse couronnée d’un macaron, le chef récidive avec un bistrot contemporain sous influence égyptienne, clin d'œil à ses origines.