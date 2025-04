[INTÉGRALE DU 12 AVRIL] Les recettes et ustensiles immanquables du printemps - Laurent Mariotte reçoit Régis Wargnier

Laurent Mariotte s'entoure de bons vivants pour une émission autour de la cuisine du quotidien : qu'ils soient chefs, artistes ou intellectuels, ils ont en commun cette passion du bien manger et la partagent pendant 1h30 avec les auditeurs d'Europe 1. Promenades gourmandes à travers les marchés et chez les producteurs, recettes simples et conseils proches des préoccupations des auditeurs... Le rendez-vous incontournable des gourmands !

Des produits de saison et des conseils, Laurent Mariotte et ses bons vivants sont là pour la septième saison de La table des Bons vivants ! Une émission pour vous aider à bien manger et comprendre ce que vous mangez.

Cette semaine, Laurent Mariotte est entouré de Sonia Ezgulian, cuisinière et reine de l’astuce derrière les fourneaux, et d’Yves Camdeborde, bistronome en chef. Quel est votre goût de la semaine ? C’est la question rituelle posée par Laurent Mariotte. Ça peut être une saveur qui a marqué gustativement leur semaine, un restaurant qui leur a tapé dans l'œil, un plat qu’ils ont cuisiné ou qu’on leur a concocté. L’occasion de découvrir de nouveaux goûts ou de nouvelles adresses, des coups de cœur mais aussi, pour eux, de passer des coups de gueule.

Laurent Mariotte recommande l’ouvrage 10 façons de préparer la mogette, de Pauline Limouzin, paru aux éditions de l’Épure. Cette légumineuse vendéenne est arrivée sur le territoire au retour des grandes explorations du XVIᵉ siècle. Elle se prête aussi bien à des recettes végétariennes (houmous de mogette) qu’à des mijotés de viande, comme en accompagnement d’un ragoût d’agneau. Étonnant, elle se glisse aussi dans des recettes sucrées à tester, telle la mousse au chocolat au jus de cuisson de mogette.

Sonia Ezgulian évoque les premiers oignons nouveaux récoltés dans le potager de son père. Pour elle, c’est le signe, ce petit légume annonce le printemps et se glisse partout comme dans une salade de pommes de terre.

Yves Camdeborde conseille la lecture de Oui, cheffe !, le livre autobiographique de la cheffe Georgiana Viou, paru aux éditions Michel Lafon. Du Bénin à l’étoile Michelin, son parcours est celui d’une “battante” comme elle l’évoque mais l’ouvrage donne à lire aussi l’itinéraire d’une femme béninoise qui décroche le macaron alors même qu’elle subissait tout à la fois la précarité, le racisme, le sexisme et le racisme ordinaire.

Ce samedi, la table des bons vivants fête le printemps en cuisine ! Avec le retour des beaux jours, la saison donne envie de faire un grand ménage de nos fourneaux : quels sont les ustensiles que l’on peut ranger dans un coin jusqu’à l’automne ? Quels sont les ustensiles immanquables pour cuisiner la saison ?

La poêle-grill pour griller les légumes très rapidement, la mandoline pour la fraîcheur et le mortier pour passer les fanes de radis et en faire un pistou. Yves Camdeborde et Sonia Ezgulian sont unanimes, ils ont tous deux ressorti le cuit-vapeur pour plusieurs, cela préserve notamment la couleur des légumes. Et bien sûr, la plancha et le barbecue sont de sortie ! Les Bons Vivants répondent aux auditeurs et leur donnent leurs conseils.



Asperges et radis croquants, fraises juteuses, Laurent Mariotte et sa bande font le tour de ces trois produits printaniers et donnent leurs meilleures recettes.

Avec les premières asperges, l'œuf s’impose pour un mariage heureux. Pour les radis, les Bons Vivants répondent aux questions de nos auditeurs : est-ce une bonne idée de cuire les radis ? Comment atténuer leur amertume ? Et pour finir en douceur, vous retrouverez des recettes pour préparer les fraises, les premières viennent d'arriver !

Comme dans chaque épisode, l’équipe de la table des bons vivants continue de jouer avec vous. Laurent Mariotte vous fait écouter un son en rapport avec la cuisine… à vous de le découvrir. Pour jouer avec nous, envoyez un SMS avec le mot “CUISINE” au 7 39 21 (3 x 0.75 € + coût du SMS).



Comme chaque semaine, Laurent Mariotte reçoit un invité. Cette semaine, c'est le réalisateur Régis Wargnier pour son film La Réparation. L’intrigue se déroule en grande partie dans un restaurant, car elle raconte l'histoire d’un chef trois étoiles qui du jour au lendemain disparaît, laissant sa fille prendre les commandes de l'établissement à l’âge de 20 ans. Elle reçoit un jour une lettre mystérieuse l’invitant dans un restaurant à Taïwan.



Le plat du jour est signé Sébastien Martinez, chef étoilé à la tête du restaurant Le Moulin de Rosmadec à Pont-Aven (Finistère). Son restaurant a servi de cadre au tournage du film de Régis Wargnier. Le chef a même joué un rôle crucial durant le tournage en conseillant sur les recettes qui lui semblaient les plus pertinentes à filmer, de concert avec toute l’équipe sur place. Ainsi, son plat “Moules Paul Gauguin”, réalisé avec des coquillages bretons, une sauce au piment jalapeño, du lait ribot et une huile de persil, fait partie du récit est a été filmé sous tous les angles.

Pour la dernière partie de l’émission, Laurent Mariotte, comme chaque semaine, passe l’invité sur le grill des Bons vivants. Cette semaine, c’est le réalisateur Régis Wargnier. Quel est le goût de votre enfance ? Quels sont les ingrédients que vous avez toujours dans votre frigo ? Ce sont quelques-unes des questions qui sont posées. Il nous raconte son plus grand succès en cuisine.