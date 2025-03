© JB Lacroix / Full Picture Agency / Full Picture Agency via AFP

Tesla plonge à Wall Street, sa valorisation divisée par deux depuis décembre © JB Lacroix / Full Picture Agency / Full Picture Agency via AFP

Article Suggestions

Tesla a chuté de plus de 8% à Wall Street ce lundi, avec des ventes divisées par deux en début d'année en Europe, mais reste toujours le leader mondial de la voiture électrique. Plus largement, les cours baissent à la Bourse de New York, notamment ceux des valeurs technologiques.