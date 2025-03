«Je reste vigilant» : dans la région de Toulouse, les propriétaires de Tesla inquiets après plusieurs actes de vandalisme

L'image de marque de Tesla se dégrade rapidement en France. Alors que son patron, Elon Musk, fait désormais parti du cercle très raproché de Donald Trump, la marque de voiture électrique commence à être visée par des actes de vandalismes. A Toulouse, les propriétaires de ces véhicules américains restent sur leur garde.



Les propriétaires de Tesla vont-ils souffrir des actions du patron de la marque californienne, Elon Musk ? Le milliardaire, présent dans l'équipe de Donald Trump, voit l'image de marque de ses voitures s'effriter. En France, une quinzaine de voitures ont été incendiées à Toulouse pour plus de 500.000 euros de préjudice. Un acte revendiqué par un groupuscule d'extrême gauche.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une image "bobo" qui tourne à "facho"

À quelques kilomètres de la concession vandalisée, vit Ludovic. Passionné de la marque, le conducteur a bien senti le regard changé sur sa voiture. "Des illustres inconnus nous interpellent quand on descend de la voiture pour nous dire 'Ah, mais vous roulez en Tesla ?' Oui, et alors ?", s'interroge-t-il au micro d'Europe 1.

"J'achète une voiture parce qu'elle me convient en tant que produit. On était des bobos écolos depuis un mois, un mois et demi en fait, on est devenus des fachos", regrette-t-il.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Tenter de lutter contre le vandalisme

Un climat qui pousse Ludovic à la vigilance lorsqu'il laisse sa voiture dehors désormais. "J'ai peu ou pas changé mes habitudes, mais je reste vigilant, je fais attention", confesse-t-il. Mais cette attitude est très loin d'être de la paranoïa vu le contexte ici, à Toulouse. Pascal en a fait les frais il y a quelques jours. "Quand je suis revenu à ma voiture, elle était entièrement rayée sur tout le côté droit", explique-t-il. "Donc là ; il y en a pour plus de 2.400 euros de peinture.

"Je suis sûr que c'est un problème avec Tesla. Mais bon, quand vous en avez une, vous n'allez pas la revendre pour ça. On peut aussi résister de notre côté", juge le conducteur toulousain néanmoins. Dorénavant, la plupart des propriétaires de Tesla activent systématiquement le dispositif Sentinelle de leur voiture. Un mode vidéo qui permet de filmer le moindre mouvement suspect autour du véhicule lorsqu'il est stationné.