Qu'est-ce que le Cybercab, nouveau projet que Tesla et Elon Musk souhaitent importer en Europe ?

Après le Cybertruck, c'est cette fois son Cybercab que Tesla compte faire découvrir à l'Europe. Le "robotaxi" dévoilé par Elon Musk il y a un mois et demi est arrivé à Paris depuis quelques jours. Un taxi autonome prévu pour 2027, alors que la concurrence en fait déjà rouler aux États-Unis et en Chine.

Des experts dubitatifs

Si ce "Cybercab" est annoncé à moins de 30.000 euros, il n'est pas encore sûr de pouvoir circuler en Europe. Pas de volant, pas de pédales, deux sièges spacieux et confortables à l'avant et derrière, un grand coffre. Des portières façon ailes de papillon, une esthétique très réussie, mais l'essentiel dans un robotaxi, ce sont le logiciel et la sécurité.

Et là, les experts sont dubitatifs, à l'image de Michel Forissier, consultant et ancien directeur technique de Valeo. "Tesla est quand même le roi du marketing mais techniquement, ils ne sont pas les plus avancés. Les expériences qui ont été menées en Chine ou en Californie, avec Waymo, sont beaucoup plus consistantes", avance ce dernier. En cause, la technologie choisie par Elon Musk, envers et contre tous, uniquement basée sur des caméras.

"Les voitures autonomes sérieuses utilisent une combinaison de caméras, bien sûr, mais aussi de radars et de lidars, donc des scanners lasers, qui permettent de recréer tout l'environnement autour de la voiture et surtout de voir ce que les caméras ne voient pas", ajoute le consultant. Mais Musk croit dur comme fer à son projet, dont la production débutera en 2026. S'il parait bien placé pour faire évoluer la réglementation aux États-Unis, cela s'avère plus compliqué en Europe.