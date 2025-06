© Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Bourse : Wall Street ne panique pas après les frappes américaines en Iran © Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'absence de flambée des prix du pétrole, malgré les frappes aériennes américaines contre des sites nucléaires iraniens, semble rassurée la Bourse de New York qui évolue en petite hausse ce lundi. Après ces frappes, il y a eu "au cours du week-end une fuite vers les actifs plus sûrs, comme l'or et le dollar", selon un spécialiste.