Avec son soutien à Donald Trump, la carrière d'Elon Musk prend un tour politique

Avec son soutien à Donald Trump, Elon Musk ne se contente pas de parier sur un éventuel retour de l'ex-président à la Maison Blanche. Il cherche également à peser de manière significative sur les décisions politiques à long terme aux États-Unis. Début octobre, Elon Musk a fait sensation en apparaissant sur scène lors d’un meeting politique aux côtés de Donald Trump.

Révélations d'une interview controversée

Dans une interview avec l’éditorialiste conservateur Tucker Carlson, Elon Musk a abordé des sujets sensibles, faisant des blagues sur des tentatives d'assassinat visant la vice-présidente Kamala Harris, et exprimant ses inquiétudes quant à son avenir en cas de défaite de Trump. "S'il perd, je suis foutu", a-t-il déclaré candidement, soulignant l'importance de son engagement envers l'ex-président.

Le soutien inébranlable d'Elon Musk à Donald Trump ne semble pas surprenant pour ceux qui connaissent son parcours. Élevé en Afrique du Sud pendant l'apartheid, certains analystes estiment que son passé influence sa vision du monde, en particulier sur les questions démographiques et migratoires. Le patron de Tesla a régulièrement exprimé des inquiétudes quant aux migrants, reprenant à son compte des théories controversées comme celle du "grand remplacement".

Événements récents et changement de discours

Des événements personnels, comme le changement de nom et de sexe de sa fille Vivian en 2022, semblent également avoir renforcé ses positions politiques. Elon Musk a déclaré que sa fille avait été "tuée" par ce qu'il appelle le "virus woke" promu par l’école qu'elle fréquentait, un élément qui a participé à durcir son discours politique.

Le soutien à Trump pourrait également avoir des implications professionnelles pour l'homme d'affaire. Avec Donald Trump à la tête du pays, il pourrait potentiellement éviter une régulation trop stricte de ses entreprises, ce qui serait un atout majeur pour ses projets. En effet, comme l’a souligné Rob Enderle, analyste chez Enderle Group, il pourrait "être responsable de sa propre régulation, lui donnant la possibilité de faire absolument ce qu'il veut".

Le chef d'entreprise dispose d'une plateforme de communication massive grâce à son compte X, suivi par plus de 200 millions de personnes. Ce canal lui permet de promouvoir des idées controversées et de faire circuler des informations, voire de la désinformation, en faveur de Trump. L'absence de modération sur sa plateforme offre un terrain fertile pour les mensonges et les distorsions de la réalité.

Mobilisation et soutien financier

Pour renforcer son soutien à Trump, Elon Musk a récemment lancé un comité qui promet de rémunérer ceux qui incitent les électeurs des États clés à signer des pétitions en faveur de la liberté d'expression et du port d'armes. Cette initiative a été décrite comme de "l’argent facile".

La montée en puissance d'Elon Musk sur la scène politique américaine représente une nouveauté. Avec sa richesse, son influence médiatique et ses penchants autoritaires, il pourrait, en cas de succès, devenir "le roi du monde". Cette situation soulève des interrogations sur les limites de l'influence des géants de la tech dans les affaires politiques et sociales des États-Unis.