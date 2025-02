Le Conseil d'État confirme l'éviction de C8 et NRJ12 de la TNT

Les chaînes C8 et NRJ12 s'arrêteront bien le 28 février au soir, après que le Conseil d'État ait rejeté mercredi leur dernier recours contre le non-renouvellement de leur fréquence télé par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Très attendu, ce verdict marque l'épilogue d'une longue bataille judiciaire pour les deux chaînes.

Dans un communiqué, Canal+ dénonce l'éviction pure et simple de sa chaîne C8, après le rejet par le Conseil d'État du recours intenté contre son exclusion de la TNT. Par ailleurs, le groupe déplore une décision incompréhensible qui fait peser une menace sur l'emploi de 400 collaborateurs et prestataires de la chaîne.

400 emplois directs et indirects supprimés

Plusieurs grandes voies ont fait part de leur inquiétude, même si beaucoup d'entre eux s'attendaient à cette décision du Conseil d'État, à l'image de la tête d'affiche de la chaîne, Cyril Hanouna, qui a réagi en direct dans son émission "On marche sur la tête" sur Europe 1. "Je n'ai jamais cru un instant que le Conseil d'État allait infirmer la décision de l'Arcom", a-t-il déclaré, considérant que "tout ça était cousu de fil blanc".

L'arrêt de la chaîne entraîne la suppression immédiate de 400 emplois directs et indirects. Parmi eux, Bernard Flament, l'un des réalisateurs des émissions de C8, s'est vu retirer sa principale source de revenus. "Ça va faire six ans que je travaille pour C8. Hier, j'ai fait ma dernière émission sur TPMP. Ça veut dire que ça me fait à peu près six jours de contrats de moins par mois, ce qui est énorme", alerte-t-il.

Comme un ultime espoir dans sa décision, le Conseil d'État demande à l'Arcom d'étudier la possibilité d'un nouvel appel à candidature pour quatre fréquences qui seront vacantes à partir du mois de juin. En théorie, cette proposition permettrait à C8 de pouvoir candidater.