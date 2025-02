Cyril Hanouna – La fermeture de C8 a-t-elle un rapport avec l'élection présidentielle de 2027 ? L'analyse d'Olivier Dartigolles

Pour Olivier Dartigolles, la fermeture de C8 a à voir avec la prochaine élection présidentielle qui approche en 2027. Selon lui, TPMP était un "espace de liberté" qui a fait peur à certaines personnes. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.







Désormais, rien ne semble pouvoir l'empêcher : fin février, la chaîne C8 va fermer, tout comme NRJ12. En cause, la décision de l'Arcom de ne pas renouveler les fréquences TNT de ces chaînes. Si Emmanuel Macron affirme que cette décision n'est "pas politique", avis que ne partage pas Gauthier Le Bret, Olivier Dartigolles affirme pour sa part que non seulement cette décision l'est, mais qu'elle est en prime liée à la prochaine présidentielle.

"Je suis certain qu'à l'approche de 2027, alors qu'on va rentrer dans le dur de la prochaine présidentielle, le fait d'avoir un plateau télé où les gilets jaunes ont pu s'exprimer comme ils se sont exprimés, où les agriculteurs ont pu dire qu'ils avaient la corde autour du cou, ils ont eu la crainte que cet espace de liberté puisse avoir une influence retentissante dans une partie importante de la population", avance le chroniqueur politique dans On marche sur la tête.

"Je crois que ça, ça a été le déclencheur et comme la cocotte-minute est en train de bouillir, ils ont essayé de casser le thermomètre." Et Valérie Benaïm de rebondir immédiatement en rappelant que "quand tu casses le thermomètre, ça n'empêche pas la fièvre".