Suspension des surtaxes douanières : l'inquiétude des viticulteurs français

Trois secteurs sont particulièrement concernés par les taxes douanières souhaitées et mises en place par Donald Trump : l'aéronautique, le luxe et les vins et spiritueux. Dans les vignobles français du Médoc, en Gironde, la pause de 90 jours sur les taxes imposées par le président américain soulagent les viticulteurs qui demeurent néanmoins prudents.