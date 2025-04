Droits de douane : pourquoi Donald Trump a-t-il fait machine arrière ?

Donald Trump a suspendu pour 90 jours une partie des surtaxes à l’importation visant notamment l’Union européenne. Une stratégie calculée ou un simple réflexe de survie politique à l’approche des élections de mi-mandat ?

Après avoir déclenché une guerre commerciale mondiale et ébranlé les marchés, le président américain a annoncé mercredi à Washington une suspension pendant 90 jours des taxes à l'importation contre des dizaines de pays et partenaires, notamment contre l'Union européenne, en principe en vigueur depuis mercredi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une stratégie prévue depuis le début ?

Une mesure prévue depuis longtemps, affirme Donald Trump. Il aurait instauré ses droits de douane pour réussir un coup de maître, isolé Pékin. Son entourage cherche surtout à justifier ce qui a franchement surpris le monde entier et il y aurait des raisons plus terre à terre à cette volte-face, explique John Plassard, le directeur de la Banque Mirabaud.

"L'Américain moyen a deux choses. Un bien immobilier et des actions en bourse. Lorsque le prix de la maison ou le prix de ces actions baisse, c'est sa richesse qui baisse et il commence à toucher un électorat qui potentiellement pourrait lui faire perdre les élections de mi-mandat de 2026", indique-t-il au micro d'Europe 1. Ce serait donc surtout la réalité économique et ses conséquences politiques qui se sont imposées à Donald Trump.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une guerre commerciale entre les deux superpuissances

Une guerre commerciale qui tourne au duel les États-Unis et la Chine. Ce jeudi matin, toutes les Bourses asiatiques sont en nette hausse, +8,5% à Tokyo, +9% à Taïwan... Toutes sauf la Bourse chinoise qui tourne autour de zéro car la guerre commerciale entre les deux plus grandes puissances économiques du monde a franchi un nouveau palier.

Les États-Unis imposent 125% de taxes sur les produits chinois importés dans le pays tandis que la Chine taxe à 84% les produits américains importés sur son territoire. Les échanges entre les deux pays risquent de chuter et pourraient entraîner sur le sol européen l'arrivée de containers remplis de produits chinois.